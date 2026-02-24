Pravi heroj: Potez Davida Beckhama u Francuskoj sve je oduševio

David Beckham oduševio je svojim nesebičnim činom na skijanju te je odmah pritrčao u pomoć ženi koja je pala i udarila glavom na stazi.

Legendarni nogometaš bio je na odmoru u francuskim Alpama s kćeri Harper te je odmah pohitao pomoći Britanki koja je skijala s prijateljicama i pala, udarivši glavom. Insajder je rekao za The Sun: 'David je vidio da je pala i zabrinuo se. Skinuo joj je skije i pobrinuo se da je dobro – pravi je džentlmen. Bio je nevjerojatno ljubazan, kao i skijaški vodič s njim'.

'Stvaranje uspomena s djecom, bilo da smo svi zajedno ili jedan na jedan, uvijek mi je bilo važno. Ovog tjedna Harper i ja stvorili smo još nekoliko uspomena. Volim te, lijepa damo @harperbeckham', poručio je David na svom Instagram profilu.

Sve ovo dolazi nekoliko tjedana nakon što je sin Brooklyn objavio šokantno izvješće na Instagramu u kojem je rekao da ne želi pomirenje s obitelji zbog njihovog odnosa prema ženi Nicoli. Optužio je Davida i Victoriu da su pokušali 'uništiti' njihovu vezu prije vjenčanja 2022.

Prijatelj obitelji poznati chef Gordon Ramsay komentirao je sukob za The Sun: 'Brooklyn i ja se dopisujemo, odnos je čvrst. Volim ga - ima veliko srce. Ali zaljubljenost zamagljuje razum. Vidio sam koliko su David i Victoria dobri roditelji: spasili su Brooklyna iz nevolja nebrojeno puta. Vrijeme će izliječiti, David će sve srediti... Victoria i Tana su sada bliže nego ikad'.