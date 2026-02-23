Turska zvijezda koje se sigurno sjećate: Deniz Baysal o Esme, Adilu i moći serije 'Crno more'

U novoj seriji Nove TV 'Crno more', Deniz Baysal ponovno je stigla pred hrvatsku publiku, ovoga puta kao Esme – žena obilježenu velikim gubitkom, potisnutom ljubavlju i godinama neizgovorene boli. Lik se savršeno uklapa u tip junakinja po kojima je postala prepoznatljiva: emotivno slojevita, naizgled tvrda izvana, ali iznutra krhka i osjetljiva, rastrgana između pravde, osvetničkog poriva i želje za novim početkom. Upravo taj spoj snage i ranjivosti, koji nosi i Esme, razlog je zašto Deniz Baysal mnogi smatraju jednom od najzanimljivijih turskih TV glumica današnjice.

I izvan seta često privlači pozornost medija: 2019. se udala za pjevača Barişa Yurtçua , frontmena rock benda Kolpa, s kojim je u vezi bila dvije godine prije zaruka te nerijetko ističe koliko joj je kazalište pomoglo da prebrodi teže faze u životu. Otvoreno je progovarala i o odlasku oca iz obitelji u djetinjstvu, priznajući da ju je upravo strah od napuštanja dugo pratio i u privatnim odnosima – tema koja se često reflektira i u ulogama napisanima za nju. U intervjuu za Episodedergi.com progovara o ulozi u kojoj je trenutno gledamo u seriji 'Crno more' .

Voljeli bismo o seriji čuti malo iz vaše perspektive. Kakav je osjećaj u vama probudila serija 'Crno more' i što je presudilo da prihvatite ovaj projekt?

Kad sam pročitala scenarij za 'Crno more', prvi osjećaj bio mi je iskrenost. Priča je vrlo duboka, ali istodobno nosi toplinu koja se izravno obraća čovjeku. Lik Esme snažno me dojmio svojim unutarnjim sukobima, krhkošću, ali i snagom. Njezino emocionalno putovanje za mene je prava ženska priča. Osim toga, vizija ekipe i kinematografski jezik serije učinili su ovaj projekt za mene posebnim.

Pravedna žena

Esme je žena koja je otrgnuta od svoje ljubavi i koja je izgubila dijete. Iako osjeća veliki bijes prema Adilu, čak i nakon što ga upuca, odlazi mu u posjet. Kako vi definirate Esme unutar tih unutarnjih sukoba?

Po mom mišljenju, Esme je vrlo pravedna žena. U srcu nosi ljubav iz prije dvadeset godina – ljubav koja se tijekom vremena nije smanjila, već se stopila s boli. I Esme i Adil zapravo su poput djece zarobljene u prošlosti. Životi koje nisu mogli živjeti kao da su ih zatvorili u stakleno zvono. A najveću samoću u tom procesu doživljava upravo Esme. Iako se čini da je okružena velikom obitelji, ona je vrlo usamljena, vrlo sama.

Bez obzira na to koliko su tvrdoglavi i koliko se prepiru, Esme i Adil par su koji se stalno međusobno privlači. Kad bi mogli biti zajedno, imali bi moć poput Crnog mora. Za sada svoju ljubav žive tako da jedno drugome nanose bol. Poput planine i mora.