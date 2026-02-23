Lelekice otkrile hoće li biti promjena u izvedbi i što očekuju u Beču

Članica grupe, Inka Večerina Perušić , za Story je otkrila kako teku pripreme za nastup na Euroviziji u Beč i hoće li biti velikih promjena što se tiče kostima, scenografije, nastupa...

'Bit će promjena u koreografiji, scenografiji i kostimima i sve će biti podignuto na višu razinu. No, identitet same pjesme sa svojom emocijom, atmosferom i simbolikom, pod koju spadaju i tetovaže kao prepoznatljiv element Andromede - ostaju', rekla je.

Osvrnula se i na neizbježne kritike.

'Ako pjesma izaziva reakciju, kakva god ona bila, znači da je dotaknula nešto. A Andromeda je takva. Kada radiš nešto autentično, normalno je da neće svi reagirati isto i to smo očekivali. Kritike su sastavni dio ovog posla i trudimo ih se gledati konstruktivno', rekla je za Story dodajući da s ovime čime idu na bečku pozornicu snažno vjeruju da mogu biti u finalu.

Inače, pjesma nosi snažnu poruku. Djevojke su, naime, inspiraciju pronašle u Hrvaticama katolkinjama s prostora Bosne i Hercegovine koje su, suočene s prijetnjom ropstva i prisilnog odricanja od svoje vjere, tetoviranjem križa na vlastitim tijelima ostavljale trajne znakove katoličnog identiteta i otpora.

Podsjetimo, odmah iza pobjednica Lelek našla se Stela Rade s pjesmom 'Nema te', koja je s 93 boda zauzela treću poziciju, a drugo mjesto osvojio je varaždinski bend Cold Snap s 'Mucho Macho' i impresivnih 108 bodova.

Finale Eurovizije održat će se 16. svibnja 2026. u Beču.