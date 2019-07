Poznati su oduševljeni pobjedom Novaka Đokovića: 'On nije samo klasa, on je najveći čovjek, kao i sportaš'

View this post on Instagram

Huge congratulations to @djokernole and his team for winning the fifth @wimbledon & sixteenth grand slam title🏆🙏💚 You continue to amaze and inspire everyone around you with your persistence, will and above everything, with your incredible energy! Keep shining ✨ Bravo! #ifyoucandreamityoucandoit . .............................................................................................. Ogromne čestitke Novaku i njegovom timu na petom osvojenom Wimbledonu i ukupno šesnaestom grand slamu! Nole, ti nastavljaš inspirirati ljude sa svojom upornošću, radom, voljom, i izmad svega, svojom njevjerojatnom energijom! Bravo! 🏆🙏💚✨ #dreamsdocometrue . . . . . . _____________________________________________________________ #fanitv #exclusive #interview #novakdjokovic #wimbledon #wimbledon2019 #champion