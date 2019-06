Tony Cetinski otvorio dušu: 'Spreman sam odslužiti bilo koju kaznu koju sud odredi'

Uoči svog velikog koncerta, koji će 22. lipnja održati na beogradskom Tašmajdanu, Tony Cetinski dao je intervju za tamošnje medije, u kojem je progovorio o mnogim stvarima, o kojima do sada nije govorio

U Beogradu, na Tašmajdanu, Tony Cetinski će 22. lipnja održati svoj veliki koncert, a tim povodom je za tamošnji magazin Stars, a prenosi Kurir.rs, i otvorio dušu, progovorivši o nekim temama o kojima je do sada šutio. Kako je najavio, iduće godine namjera mu je nastupiti u tamošnjoj Areni, a do tada, njegovi obožavatelji moći će uživati u prostoru gdje nikada prije nije nastupao, a o čemu je maštao.

Na pitanje je li ljubomoran na svoju mlađu i atraktivnu suprugu Dubravku, Cetinski je priznao: 'Bio bih kada bi Dubravka to inicirala. Samo ona može izazvati ljubomoru u meni. Inače, imponira me ako ljudi misle da je zgodna, osobito kada joj druga žena udijeli kompliment. Žene kažu za ženu da je lijepa. Možda je to moja neka sigurnost, ja sam dosta siguran u sebe i u nju, ali da ona to želi, vjerojatno bi me mogla učiniti ljubomornim.'

Naravno, kroz intervju su se dotakli i za Cetinskog nekih teških i bolnih tema, točnije one o prometnoj nesreći u kojoj je smrtno stradao čovjek.