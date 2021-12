Povoljnije ulaznice za Whitesnake i Steel Panther do 31. prosinca

Legendarni hard rock bend Whitesnake kroz cijelu 2022. kreće na veliku svjetsku oproštajnu turneju, a Zagreb će ih imati prilike po posljednji put vidjeti u subotu 2. srpnja na stadionu Šalata. Kao gosti će im se pridružiti Steel Panther, a povoljnije ulaznice za ovaj dupli nastup dostupne su do petka 31. prosinca

Neumorni britanski rock bogovi u više od četiri desetljeća rada, 13 studijskih albuma i multi-platinastih izdanja, ostaju jedan od najprepoznatljivijih bendova današnjice. Grupu Whitsnake 1978. je osnovao David Coverdale, jedan od najvećih rock vokala u povijesti, netom nakon odlaska iz benda Deep Purple, a do danas drži poziciju frontmana.

Hitove iz prebogate karijere poput “Here I Go Again”, “Is This Love”, “Still Of The Night”, kao i “Give Me All Your Love”, “Crying In The Rain”, “Slow An’ Easy” i brojne druge koji su ih upisali u rock antologiju, bend donosi na Šalatu.