U ovakvom izdanju ne viđamo je često: Pogledajte atmosferu na koncertu Doris Dragović

Doris Dragović održala je koncert na festivalu 'Ljetna pozornica' u Oroslavlju. I ovog puta napravila je sjajnu atmosferu i dobru zabavu, a blistala je u kombinaciji u zelenoj boji. Jedna od najvoljenijih pjevačica na ovim prostorima, ovog je puta učinila iznimku te umjesto haljine koju najčešće bira za pozornicu, posegnula za ljetnim satenskim kompletom koji se sastojao od zelene oversized bluze te chic hlača širokih nogavica s printom palminog lišća. Sve je začinila i sandalama u zlatnoj boji.