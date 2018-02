Popularni glumac sudjelovao u hvale vrijednoj humanitarnoj akciji

Glumac Slavko Sobin, TV gledateljima najpoznatiji po ulozi u TV seriji 'Crno bijeli svijet' i surferi iz Surfmanije, prikupili su gotovo 10 000 kuna za klince iz Dječjeg doma Zagreb u Nazorovoj na humanitarnoj aukciji 'stand up paddle' dasaka

Veliki uspjeh humanitarke Slavka Sobina i Surfmanije! Mini aukcija održana je u sklopu sajma Nautike, organizator Surfmania donirao je tri SUP daske s početnim cijenama oko tisuću kuna, no stvarne vrijednosti više od 16 tisuća kuna!

Prvi put u karijeri Slavko Sobin bio je glavni na pozornici, a nije morao glumiti, dok su surferi vjerojatno prvi put osim pluća i mišića pokazali da imaju i velika srca. Popularni glumac kojeg možemo vidjeti i u predstavi 'Političar' u kojoj glumi čak sedam različitih uloga, izvrsno se snašao u ulozi voditelja aukcije. I sam veliki SUP entuzijast rado se uhvatio mikrofona i u manje od pola sata motivirao sudionike aukcije da se iskažu.

Aukcija je počela od najjeftinije Aqua Marina daske za one koji tek razmišljaju o stand up paddlingu. Kad je prva daska otišla malom Roku za dvostruko višu cijenu od početne, postalo je jasno da će nadmetanje biti uzbudljivo. 'Prvi put u životu vodio sam ovako nešto. Do sad sam aukcije vidio samo u filmovima, ali dao sam sve od sebe jer cilj je bio pomoć klincima iz Nazorove. A budući da sam često na SUP-u, ponosan sam na sve svoje kolege surfere što su pokazali i svoja humana lica', istaknuo je skromno Slavko Sobin.