Ovo su glazbenici albanskih korijena koji drmaju svjetskom scenom

Britanskom i svjetskom glazbenom scenom posljednjih godina drmaju dvije lijepe Kosovarke - Ritta Ora i Dua Lipa, a mi vas podsjećamo na još neke glazbenike albanskih korijena koji su ostavili traga na glazbenoj sceni zemalja u kojima žive, ali i na svjetskoj sceni. Među njima ima i onih koji su pažnju na sebe skrenuli pjesmama izvođenim u kombinaciji engleskog i albanskog jezika, ali i onih koji su u pohod na svjetsku scenu krenuli iz Grčke, pjevajući na španjolskom

Američka pjevačica, tekstopisac i producentica Bebe Rexha bilježi pjevačke suradnje s glazbenicima G-Eazyjem, Davidom Guetom i Martinom Garrixom, no Rexha je napisala i tekst za pjesmu 'The Monster' koju izvode Eminem i Rihanna, a među ostalima pjesme je pisala za Selenu Gomez i Nick Jonas.

Action Bronson

Bivšeg kuhara Action Bronsona šira publika upoznala je kao televizijsku zvijezdu i voditelja talk showa, ali paralelno s radom na emisijama 'The Untitled Action Bronson Show', 'Action in the Kitchen' i putopisnoj kulinarskoj emisiji 'Fuck, That's Delicious', Action Bronson se bavi repanjem i objavljuje nekoliko mixtapeova. Akcija u kuhinji priskrbila mu je lom noge, nakon čega se usredotočio isključivo na glazbenu karijeru. Suradnja s producentskim kućama kreće 2012. Sljedeće godine izdaje i EP 'Saaab Stories', a dvije godine kasnije i debitantski album 'Mr. Wonderful'.

Action Bronson je rođen 1983. u njujorškoj četvrti Queens kao Arian Asllani. Majka mu je američka Židovka, no odrastao je u muslimanskoj tradiciji svog oca Albanca. Nanese li vas put u Veliku jabuku, ovaj kuhar-reper ponekad nazivan i Mr. Baklava rado će vam otkriti gdje možete pojesti najbolji burek i sarajevske ćevape.