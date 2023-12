Gotovi su nokauti, timovi su popunjeni, a sad slijede dvoboji

Subota navečer rezervirana je za 'The Voice Hrvatska'! Kokice i druge grickalice su spremne, a osma emisija može početi. Ova emisija ujedno je i treća finalna i najnapetija nokaut-faza natjecanja. Večeras mentori imaju zahtjevnu ulogu: odlučiti tko prolazi, a tko napušta natjecanje. Uz to, doznat ćemo i sudbinu kandidata kojima su mentori dali odgovor 'možda'.

'Idemo snositi posljedice. Jel tako?', rekao je najmlađi mentor Dino i možda na najbolji mogući način opisao težinu odluka pred njima. Gobac je rekao kako misli da su neki izabrali pogrešne pjesme, na što se Vanna složila uz izjavu da ne zna nikog tko bi se usudio to pjevati. Glasovima očaran Urban rekao je: 'Oni su toliko dobri da ja nemam rješenje za to', čime je započela nova emisija!

Nakon njega pjesmu 'Like A Stone' izveo je Gabriel Lukač, no iako je izvedba bila prodorna i moćna, Dinina odluka bila je da Gabriel ipak ne nastavlja natjecanje.

Sljedeći na scenu došao je mladi Sinatra koji je oduševio žiri još na audicijama! Osebujni Martin Kosovec otpjevao je pjesmu 'I'll Never Fall In Love Again', publika ga je nekoliko puta nagradila glasnim pljeskom, a Dino je komentirao: 'Izvedba je bila besprijekorna, druže moj stari mladi.'

Nakon nje Laura Sučec je otpjevala 'Teške boje' Gorana Bare & Majki. U posebnom aranžmanu, ali s mnogo samopouzdanja sjajno je izvela tu antologijsku pjesmu. 'Za ovo treba hrabrosti, samopouzdanja i višak talenta. Sigurna sam da će se o ovoj verziji Laure iz Petrinje još puno pričati', komentirala je Vanna i nastavila s komplimentima na račun tog nastupa.

Jedini muškarac iz Vanninog tima večeras je Teo Kifer koji je izveo pjesmu 'Say You Won't Let Go'.

Posljednja se timu priključila, a posljednja je i nastupila Nensi Mitrović s pjesmom 'Da znaš' Vesne Pisarović. I mentorica i publika pjevali su uz Nensi, no ona ipak nije uspjela izboriti svoj prolazak dalje. U natjecanje dalje prošao je Teo, ali i 'petrinjska princeza' Laura. Teu i Lauri priključio se i Dorian iz prošlog nokauta.

Tim Urban

Večer zatvaraju kandidati Damira Urbana koji u svom timu ima dva slobodna mjesta.

Na scenu je prvi stigao Toni Šimonović s pjesmom 'Sono solo parole' kojem je Urban poručio: 'Imaš sve što treba imati pjevač i interpret, dobro da smo ti skratili pjesmu jer bih se ja raspao zajedno s tobom od emocija.'

Sljedeća je bila emotivna izvedba Aide Tokić koja je zaplakala pjevajući 'Jelaous', a nakon nje je Danijela Hajdinjak otpjevala 'Always Remember Us This Way'.