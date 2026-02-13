Panika u tvornici snova: Zbog videa tučnjave Toma Cruisea i Brada Pitta traže se hitne reakcije

Viralni video, u kojem se dvojica glumaca s A-liste upuštaju u borbu prsa o prsa na krovu zgrade, s radnjom u kojoj je Pitt ljut na Cruisea jer je ubio Jeffreyja Epsteina, koji je 'znao previše o našoj operaciji u Rusiji' ,napravljen je pomoću Seedance 2.0, novog AI alata tvrtke ByteDance, ujedno kineske matične kompanije TikToka

Mrzim to reći. Gotovo je s nama.' To je bio zaključak Rhetta Reesea, scenarista filma 'Deadpool & Wolverine', kada je vidio deepfake video s Tomom Cruiseom i Bradom Pittom koji je ovog tjedna digao Hollywood na noge. Viralni video, u kojem se dvojica glumaca s A-liste upuštaju u borbu prsa o prsa na krovu zgrade napravljen je pomoću Seedance 2.0, novog AI alata tvrtke ByteDance, kineske matične kompanije TikToka.

Kao i u slučaju OpenAI-jeve Sore, Seedance 2.0 potiče sve veću zabrinutost zbog AI video generatora koji krše autorska prava. To je bilo dovoljno da izazove reakciju Motion Picture Associationa (MPA), što nije mala stvar s obzirom na to da organizacija nerado javno komentira pitanja umjetne inteligencije. Njezin predsjednik i izvršni direktor Charles Rivkin u izjavi je rekao:

Brad Pitt vs. Tom Cruise Izvor: Društvene mreže / Autor: Youtube

'U jednom danu, kineska AI usluga Seedance 2.0 sudjelovala je u neovlaštenom korištenju američkih autorskih djela u golemim razmjerima. Lansiranjem usluge koja radi bez značajnih zaštitnih mjera protiv kršenja prava, ByteDance zanemaruje dobro utvrđeni zakon o autorskim pravima koji štiti prava kreatora i podupire milijune američkih poslova. ByteDance bi trebao odmah prestati sa svojim kršenjem prava.' Alat je službeno predstavljen u četvrtak ujutro u SAD-u nakon što je protekli tjedan zapalio kineske društvene mreže. Korisnici su također objavili remikseve klimaktične bitke iz 'Osvetnika: Završnica', u kojoj se Thanos ispričava što je izbrisao polovicu svemira, i još jedan koji je prikazivao borbu Godzille protiv Optimus Primea.

Reeseov šokirani odgovor na video naišao je na kritike da je previše olako shvatio situaciju. U naknadnoj objavi je pojasnio: 'Bio sam oduševljen videom Pitta i Cruisea jer je tako profesionalan. To je točno razlog zašto se bojim. Moj pogled na čašu kao polupraznu je taj da će Hollywood uskoro biti revolucioniran/desetkovan.' S druge strane, glumac Simu Liu bio je manje impresioniran AI vještinama koreografije borbe: 'Svatko tko je ikada gledao film borilačkih vještina zna da je ovo apsolutno sr**e.'

A post to clarify: I am not at all excited about AI encroaching into creative endeavors. To the contrary, I’m terrified. So many people I love are facing the loss of careers they love. I myself am at risk. When I wrote ‘It’s over,’ I didn’t mean it to sound cavalier or… — Rhett Reese (@RhettReese) February 12, 2026