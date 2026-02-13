Policija na nogama zbog 'gospođe Windsor': Otkriveno kako je Andrew krijumčario žene u palaču

Bivši kraljevski tjelohranitelj iz Scotland Yarda otkrio je da se obratio policiji jer tvrdi da je Andrew Mountbatten-Windsor 'krijumčario' žene 'više puta tjedno' u Buckinghamsku palaču. Paul Page, koji je služio između 1998. i 2004. godine, izjavio je da službenicima koji su radili za Andrewa 'nije bilo dopušteno' znati imena djevojaka koje su ga posjećivale

'Bio sam u kontaktu s policijom Thames Valleya u vezi s Andrewom Mountbattenom-Windsorom i ponudio sam im pomoć u istrazi njegovih aktivnosti. Osjećam da imam informacije koje bi mogle unaprijediti policijsku istragu i dužnost mi je podijeliti ih', rekao je Paul Page i potom dodao: 'Što se tiče Andrewovih žena, dolazile su više puta tjedno, samo nam je rečeno da to ne propitujemo. Nismo smjeli znati imena. Nismo pitali, jer je zaključak bio da, zbog straha, nismo htjeli biti izbačeni s posla. Jedna od stalnih šala bila je da bi Andrew trebao imati okretna vrata u spavaćoj sobi, zbog broja žena koje su ulazile i izlazile.'

Page, koji je ranije Andrewa opisao kao 'nasilnika', otišao je na policiju uslijed tvrdnji da je jedna žena navodno dovezena u UK zrakoplovom 'Lolita Express' Jeffreyja Epsteina i dovedena bivšem princu pod kodnim imenom 'Gospođa Windsor'. Bivši premijer Gordon Brown smatra da policija mora otvoriti istragu o trgovini ljudima protiv Andrewa. 'Gospođa Windsor će uskoro stići' 'Kada su kraljica ili vojvoda od Edinburgha imali goste nakon radnog vremena, dobili bismo njihove podatke', rekao je Page o životu u palači. 'Nama bi samo rekli da ženska osoba dolazi u to i to vrijeme. Uvijek je to bilo nakon zatvaranja, i ženska osoba bi prilazila prednjim vratima. Rečeno nam je da pozovemo lakeje, a onda bi ženska osoba ili prošla bez pratnje, ili bi lakej sišao po nju i odveo je do Andrewa. Pripisali smo to tome da je on ženskaroš, i zato što je princ, a imena nam nije davao jer je potpuni š**ak prema osoblju.'

Kralj Charles III Izvor: EPA / Autor: GIUSEPPE LAMI







