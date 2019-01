Ovome se nije nadao: Meghan Markle i princ Harry odbili nevjerojatnu ponudu 'golog kuhara'

Iako je od kraljevskog vjenčanja godine prošlo sedam mjeseci, Jamie Oliver, tek je sada odlučio s medijima podijeliti svoje nezadovoljstvo. Naime, najpoznatiji 'goli kuhar' želio je na svoj način prisustvovati vjenčanju, no njegova želja je odbijena

Od kraljevskog vjenčanja godine, na kojem su svi željeli prisustvovati, prošlo je sedam mjeseci, no zanimljivi detalji još uvijek stižu u javnost. Posljednji medijski istup oko vjenčanja princa Harryja i Meghan Markle imao je i 43-godišnji Jamie Oliver , koji je silno želio postati dio kraljevske povijesti.

Naime, televizijski chef i najpoznatiji 'goli kuhar', otkrio je kako je osobno pisao vojvodi i vojvotkinji od Sussexa uoči njihovog vjenčanja, i u pismu im ponudio da će upravo on pripremiti svu hranu za VIP goste, no, do danas nije dobio nikakav odgovor na svoju ponudu.