Otkriveno zašto je Brooklyn Beckham 'puknuo': Ovo je bila kap koja je prelila čašu

Brooklyn Beckham došao je do točke bez povratka u sukobu sa svojim slavnim roditeljima, Davidom i Victorijom Beckham, a sada je otkriveno i kada su stvari pošle po zlu
'Došlo je do potpunog sloma povjerenja', rekao je insajder za Page Six o prijelomnom trenutku koji se dogodio 'prošli tjedan', samo nekoliko dana prije nego što je 26-godišnji Brooklyn Beckham objavio šokantno priopćenje usmjereno protiv svoje obitelji.
'Iz perspektive Brooklyna i supruge mu Nicole, pokušali su sve što su mogli kako bi privatno popravili odnos s Davidom i Victorijom, pokušali su razgovarati, pokušali su održati sastanke s njima, ali na kraju im jednostavno više nisu vjerovali'.
Borba moći
Par je navodno dosegao točku frustracije čitajući stvari koje 'nisu bile istinite'. 'Bilo im je dosta', objašnjava izvor, napominjući da je eskalacija drame posljednjih mjeseci dovela do toga da je 'ovo u konačnici postalo velika borba za moć između dviju moćnih obitelji'.
'Par se jednostavno više ne želi time baviti. Prekipjelo im je i samo žele nastaviti sa svojim životima. Prošli tjedan bio je kap koja je prelila čašu, jednostavno to više nisu mogli podnijeti', dodaje insajder.
Podsjetimo, najstariji sin bivšeg nogometaša i modne dizajnerice oglasio se u ponedjeljak na Instagramu usred rastućih napetosti.
'Ne želim se pomiriti sa svojom obitelji', napisao je Brooklyn. 'Nisam pod kontrolom, zauzimam se za sebe prvi put u životu. Cijeli moj život moji su roditelji kontrolirali narative u medijima o našoj obitelji.'