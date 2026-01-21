Otkriveno zašto je Brooklyn Beckham 'puknuo': Ovo je bila kap koja je prelila čašu

Brooklyn Beckham došao je do točke bez povratka u sukobu sa svojim slavnim roditeljima, Davidom i Victorijom Beckham, a sada je otkriveno i kada su stvari pošle po zlu

'Došlo je do potpunog sloma povjerenja', rekao je insajder za Page Six o prijelomnom trenutku koji se dogodio 'prošli tjedan', samo nekoliko dana prije nego što je 26-godišnji Brooklyn Beckham objavio šokantno priopćenje usmjereno protiv svoje obitelji.​

'Iz perspektive Brooklyna i supruge mu Nicole, pokušali su sve što su mogli kako bi privatno popravili odnos s Davidom i Victorijom, pokušali su razgovarati, pokušali su održati sastanke s njima, ali na kraju im jednostavno više nisu vjerovali'.​ Borba moći Par je navodno dosegao točku frustracije čitajući stvari koje 'nisu bile istinite'.​ 'Bilo im je dosta', objašnjava izvor, napominjući da je eskalacija drame posljednjih mjeseci dovela do toga da je 'ovo u konačnici postalo velika borba za moć između dviju moćnih obitelji'.​

Nicola Peltz i Brooklyn Beckham Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN





