Oštra reakcija Halle Berry: 'Neću dopustiti da me izbrišu'

59-godišnja Halle Berry otvoreno je progovorila o ageizmu u Hollywoodu, osjećaju marginalizacije i svojoj borbi za zdravlje žena, naglasivši da je odlučila biti glasnija nego ikad prije

Govoreći za The Cut povodom uloge Sharon Coombs u nadolazećem filmu 'Crime 101', Halle Berry je priznala da joj je lik posebno blizak. ‘Dođeš u godine kad osjetiš da te marginaliziraju, da te se manje cijeni. To osjetiš na poslu. To osjetiš u društvu’, rekla je glumica i dodala: ‘Ali odlučila sam da neću dopustiti da me izbrišu. Zato sam na svojoj misiji vezanoj uz menopauzu. Bit ću glasnija nego ikad.’

Berry je još 2020. pokrenula platformu Raspin, posvećenu menopauzi i zdravlju žena, sa ciljem da promijeni način na koji se o toj temi govori. U međuvremenu ju je dodatno usmjerila na dugovječnost i opće zdravlje žena. U intervjuu je istaknula i da želi razbiti tabu o vaginalnoj suhoći. ‘To se događa kod više od 60 posto žena kako starimo. Sve postaje suho. Ako o tome govorimo i ako se tome smijemo, nestaje sram i nelagoda’, rekla je Berry. ‘Imam gotovo 60 godina. Borba za zdravlje žena čini mi se kao snažna misija za moj drugi čin.’ Glumica je i ranije privlačila pažnju javnosti. Za 59. rođendan izazvala je lavinu reakcija objavivši fotografiju u bikiniju iz Bora Bore, gdje je pozirala u zlatnom, šljokičastom modelu, uz maramu na glavi, sunčane naočale i upečatljiv nakit.

Halle Berry Izvor: Profimedia / Autor: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

