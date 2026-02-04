UOČI 60. ROĐENDANA

Oštra reakcija Halle Berry: 'Neću dopustiti da me izbrišu'

N. Sa

04.02.2026 u 13:55

Halle Berry
Halle Berry Izvor: Profimedia / Autor: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

59-godišnja Halle Berry otvoreno je progovorila o ageizmu u Hollywoodu, osjećaju marginalizacije i svojoj borbi za zdravlje žena, naglasivši da je odlučila biti glasnija nego ikad prije

Govoreći za The Cut povodom uloge Sharon Coombs u nadolazećem filmu 'Crime 101', Halle Berry je priznala da joj je lik posebno blizak.

‘Dođeš u godine kad osjetiš da te marginaliziraju, da te se manje cijeni. To osjetiš na poslu. To osjetiš u društvu’, rekla je glumica i dodala: ‘Ali odlučila sam da neću dopustiti da me izbrišu. Zato sam na svojoj misiji vezanoj uz menopauzu. Bit ću glasnija nego ikad.’

vezane vijesti

Berry je još 2020. pokrenula platformu Raspin, posvećenu menopauzi i zdravlju žena, sa ciljem da promijeni način na koji se o toj temi govori. U međuvremenu ju je dodatno usmjerila na dugovječnost i opće zdravlje žena.

U intervjuu je istaknula i da želi razbiti tabu o vaginalnoj suhoći. ‘To se događa kod više od 60 posto žena kako starimo. Sve postaje suho. Ako o tome govorimo i ako se tome smijemo, nestaje sram i nelagoda’, rekla je Berry. ‘Imam gotovo 60 godina. Borba za zdravlje žena čini mi se kao snažna misija za moj drugi čin.’

Glumica je i ranije privlačila pažnju javnosti. Za 59. rođendan izazvala je lavinu reakcija objavivši fotografiju u bikiniju iz Bora Bore, gdje je pozirala u zlatnom, šljokičastom modelu, uz maramu na glavi, sunčane naočale i upečatljiv nakit.

Halle Berry
  • Halle Berry
  • Halle Berry
Halle Berry Izvor: Profimedia / Autor: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Reakcije na društvenim mrežama bile su brze i duhovite. Jedan korisnik X-a napisao je: ‘Što je Berry starija, to je slađa’, dok je drugi pitao: ‘Gdje mogu prodati dušu da ovako izgledam s 59?’

Sočna kao breskva

Berry je prošle godine šokirala i voditeljicu Gayle King tijekom gostovanja u emisiji CBS Morning kada je bez zadrške govorila o menopauzi.

‘Većina ljudi misli da menopauza znači suhe vagine i kraj svega’, rekla je King, na što je Berry uz smijeh odgovorila: ‘To je značilo to, nakratko. Sad sam sočna kao breskva.’

Glumica je potom otkrila da je u menopauzu ušla na, kako kaže, ‘najstrašniji mogući način’. ‘Dijagnosticirali su mi herpes umjesto simptoma menopauze. To me osvijestilo - ako ja imam tako malo informacija, što je tek s milijunima drugih žena?’ ispričala je.

Dodala je da vjeruje kako samo žene mogu destigmatizirati menopauzu otvorenim razgovorom s partnerima, obitelji i kolegama. Berry je o toj temi govorila i u svibnju na Capitol Hillu, gdje je pozvala na donošenje zakona koji bi osigurali više sredstava za istraživanje i edukaciju.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NAKON BURNIH NAPISA

NAKON BURNIH NAPISA

Adrian De Vrgna progovorio nakon prekida suradnje sa SDP‑om i otkrio svoju stranu priče
BOG MU DAJE SNAGU

BOG MU DAJE SNAGU

Zlatko Dalić stao na kraj glasinama o privatnom životu: 'Vrijeme će pokazati što je istina'
SVE ZBOG NIKOLIĆA

SVE ZBOG NIKOLIĆA

Ime Mije Kovačić pojavilo se u Epsteinovim spisima, poznato i zašto

najpopularnije

Još vijesti