On je najštedljiviji član kraljevske obitelji: Iz ovih se hlačica za kupanje ne skida više od 12 godina

I dok Meghan Markle, koja je zapravo najkraće članica britanske kraljevske obitelji, troši nemilice na skupocjene odjevne kombinacije u kojima se pojavljuje u javnosti, princ Charles za to i ne mari, što je dokazao još jednom tijekom posljednje kraljevske turneje po Karibima

Samo na svoju trudničku garderobu, Meghan Markle do sada je potrošila oko pola milijuna dolara. Taj novac ne ide iz njenog džepa, stoga se vjerojatno time ni ne zamara, želeći zabljesnuti u apsolutno svakoj prilici. Unatoč svemu, ona nikada neće vladati kraljevstvom, budući da je njen suprug, princ Harry, odavno prestao biti na vrhu ljestvice naslijeđa.

Za razliku od nje, princ Charles idući je britanski prijestolonasljednik, no to ne znači da se zamara time da za svako pojavljivanje mora imati odjeću po najnovijoj modi, a to je dokazao i za posljednje kraljevske turneje po Karibima, na kojoj se nalazi sa suprugom, Camillom Parker.