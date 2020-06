Od nesigurne tinejdžerice postala je kraljica društvenih mreža, a do 22. godine na račun je spremila stotine milijuna dolara i postala najbogatija u klanu Kardashianki

Ona je zvijezda društvenih mreža, reality zvijezda, modna ikona, donedavno najmlađa milijarderka svijeta - jer joj je Forbes oduzeo tu titulu - najmlađa od sestara iz klana Jenner-Kardashian, ali iznad svega toga majka dvogodišnje Stormi. Njezino je ime, naravno, Kylie Jenner, i danas vjerojatno nema osobe mlađe generacije koja ne zna tko je ona

U današnje vrijeme, kada su društvene mreže postale nezamjenjive u promociji svega, ali i u stvaranju zvijezda koje možda na drugi način ne bi nikada uspjele u tome, Kylie Jenner s razlogom sjedi praktički na tronu s više od 200 milijuna pratitelja iz cijelog svijeta. Zahvaljujući tome, unosnim ugovorima, ali i nosu za biznis, najmlađa sestra Jenner uspjela je sa samo 21 godinu postati najmlađa milijarderka na svijetu koja je sve što je zaradila sama stvorila, a tu je titulu ‘obranila’ ove godine.

No sreća je bila kratkog vijeka. Magazin Forbes, koji joj je i dao prestižnu titulu, ubrzo ju je uzeo, i to nakon što su povećalom pregledali sve njezine ugovore i transakcije te shvatili kako je većinu toga sama izrežirala da izgleda bolje no što jest, a vjerojatno pod dirigentskom palicom svoje majke Kris Jenner.

A sve je počelo davno prije… kada se prvi put pojavila na malim ekranima, u prvim epizodama reality showa ‘Keeping Up With The Kardashians’, čije kamere od 2007. godine prate u stopu sve članove obitelji, ali i njihove partnere, prijatelje i ostale. U tom trenutku Kylie je imala tek devet godina i kada se pogledaju njezine fotografije, prije mnogobrojnih zahvata, gotovo nema ni najmanje sličnosti s onime kako danas izgleda.

Kylie Kristen Jenner rođena je 10. kolovoza 1997. godine kao najmlađa kći Kris Jenner i bivšeg olimpijskog pobjednika u desetoboju Brucea Jennera. Inače, Bruce Jenner danas je, nakon operacije i hormonskih terapija kojima se podvrgnuo, žena i predstavlja se kao Caitlyn Jenner. Kylie ima stariju sestru Kendall, kao i s majčine strane polusestre Kourtney, Kim i Khloe Kardashian te polubrata Roba, a s očeve strane polubraću Burta, Brandona i Brodyja te polusestru Casey Jenner.

Iako najmlađa te je najkasnije krenula u cijeli taj svijet poznatih i slavnih, Kylie je zapravo otišla najdalje od svih, osobito u financijskom smislu. Pohađala je školu Sierra Canyon, u kojoj je, baš kao većina Amerikanki, bila članicom cheerleadersica, no od 2012., kada je slava cijele njezine obitelji nadmašila sva očekivanja, odlučili su da će Kylie nastaviti školovanje od kuće. Biti pred kamerama, ali i okružena njima 0-24 sata dnevno, sedam dana tjedno, 365 dana godišnje, za nju je bilo nešto sasvim normalno jer je ekipa reality showa ‘Keeping Up with the Kardashians’ doslovce spavala s njima, a sve kako bi što bolje predočili javnosti njihov život iz svakog ugla. Popularnost je bila takva da su stvoreni dodatni reality showovi, a koji su detaljnije pratili živote pojedinih članova - ‘Kourtney and Kim Take Miami’, ‘Khloé & Lamar’, ‘Kourtney and Kim Take New York’ i ‘Kourtney and Khloé Take The Hamptons’.

Zahvaljujući takvom odrastanju, ali i svakodnevnom gledanju u poslovne pothvate starije braće i sestara, Kylie je jako dobro znala što želi, a što ne u životu, kao i kako sve to postići, prvo sa sestrom Kendall, a onda i sama. S Kendall je surađivala s popularnom markom lakova za nokte OPI, od čega je svaka zaradila 100 tisuća dolara, onda su 2013. najavile da će lansirati svoju prvu kolekciju pod nazivom The Kendall & Kylie Collection u suradnji s PacSunom, a nakon toga došla je linija nakita u suradnji s brendom Glamhouse Pascala Mouwada. Nakon toga Kylie je otvorila račun na eBayu te je na aukciju stavila svoju nošenu odjeću, no da ne biste pomislili drugačije, namjera joj je bila i više nego divna - prikupljeni novac dobila je dječja bolnica u Los Angelesu, a to nije bio jedini njezin humanitarni rad u životu. Dapače, rado se i uvijek odazivala humanitarnim akcijama i sama prikupljala novac potrebitima. Vjerojatno je pritom shvatila da se sve što nosi njezino ime dobro prodaje, pa ne čudi to da je već 2014., opet s Kendall, ostvarila suradnju te dizajnirala kolekciju cipela i torbi za Steve Madden, liniju Madden Girl, a potom je sama odlučila tržištu ponuditi ekstenzije za kosu Kylie Hair Kouture, napravljene u suradnji s Bellami Hairom.

Paralelno s nosom za biznis, Kylie Jenner počela je raditi promjene na svom licu, a među prvima bilo je povećanje usana u svibnju 2015., što je priznala u reality showu, iako je prije premijere te epizode tvrdila da ih vizualno povećava olovkama i ruževima. Popularnost Kylie Jenner tu je već počela jako dobro rasti, a njezine obožavateljice prihvatile su izazov u kojem su gurale usne u male čaše, a sve kako bi zaustavile krv i na taj način povećale ih jer bi natekle zbog toga. Kylie je na taj izazov reagirala izjavom kako ona ne želi nikoga ohrabrivati niti želi da itko izgleda poput nje ili da misle da tako trebaju izgledati. No nije uvijek bila toliko samouvjerena. Dapače, nebrojeno je puta u intervjuima govorila kako su je u mlađim danima često zadirkivali, a to joj je posebno teško padalo u pubertetu, osobito kada bi glavna tema postale njezine tanke usne. S 15 postala je doslovce opsjednuta ruževima za usne, vjerojatno nesvjesna toga da će joj nesigurnosti iz djetinjstva u konačnici donijeti milijunsku zaradu i promijeniti život.

Fenomen Kylie Jenner tu je započeo. U lipnju 2015., ponovno s Kendall, kreirala je još jednu kolekciju odjeće, ovoga puta za britanski TopShop, a onda je, samo dva mjeseca kasnije, s oduševljenjem tinejdžera diljem svijeta dočekana vijest da će Kylie Jenner lansirati ruž za usne sa svojim imenom - Kylie Lip Kit. ‘Stalno sam zivkala mamu i govorila koliko sam prestrašena, pitajući je misli li stvarno da će se to prodavati jer sam u to uložila sav svoj novac, sve što imam’, rekla je Kylie. Kolika je bila pomama, govori i činjenica da je, kada su ruževi pušteni u prodaju na internetu, stranica nebrojeno puta ‘pala’, a proizvodi su rasprodani - odmah. ‘U prodaju smo ih pustili oko 3 popodne, a kada sam osvježila stranicu, ničeg nije bilo. Prošlo je manje od minute. Sve je rasprodano u 20 sekundi. Bila sam u šoku. Nikada nisam mislila da će to postići takav uspjeh.’

Već u veljači 2016. njezina kozmetička kompanija promijenila je ime u Kylie Cosmetics, a proizvodnja ruževa porasla je s 15 na 500 tisuća. Nakon toga samo nebo joj je bilo granica. Unosni ugovori i želje da bude zaštitno lice nekog brenda stizali su nevjerojatnom brzinom, a ona ih je prihvaćala za basnoslovne cifre. U lipnju 2017. dospjela je na 59. mjesto Forbesovih najplaćenijih celebrityja, a točno tri godine kasnije zasjela je na prvo mjesto iste liste, ostavivši iza sebe slavne sportaše poput Cristiana Ronalda, ali i šogora Kanyea Westa. Na tu listu dospjela je kao najmlađa ikada jer je imala tek 19 godina, a prošle godine proglašena je, po izboru istog časopisa, i najmlađom milijarderkom na svijetu koja je svoj novac sama zaradila, a ne naslijedila. Istu titulu dobila je i ove godine, no ona joj je nakon podrobnijeg proučavanja financijskih izvješća ubrzo i oduzeta.

Nakon toga došla je suradnja s australskim brendom sunčanih naočala Quay Australia, a potom joj je stiglo još jedno veliko priznanje - u 2018. njezina je kompanija Kylie Cosmetics prodala make-up proizvoda u vrijednosti od 630 milijuna dolara. Već i prije toga producenti reality showa u njoj su vidjeli ogromni potencijal, pa su već od kolovoza 2017. godine kreirali poseban show, samo o njoj, pod nazivom ‘Life of Kylie’. U međuvremenu je izdala Kylie Skin, surađivala s Balmainom, a sve to pratio je njezin nevjerojatan rast na društvenim mrežama, kojima danas suvereno vlada - 179 milijuna pratitelja na Instagramu, 24,2 milijuna na profilu Kylie Cosmetics i 3,7 milijuna na profilu Kylie Skin. Na TikToku prati je 11,8 milijuna, a na Facebooku 22 milijuna fanova.

Bilo kako bilo, od nesigurne tinejdžerice Kylie Jenner je s 22 godine postigla nemoguće - postala je kraljica društvenih mreža, influencerica čiji se svaki korak pomno prati i kopira, ali i vlasnica uspješnog kozmetičkog brenda. Sve to spojila je s unosnim ugovorima brojnih brendova koji smatraju da ih upravo ona najbolje predstavlja, ali i uskladila s najvažnijom ulogom u životu - onom majke.

Naime u travnju 2017. Kylie je započela vezu s reperom Travisom Scottom, a ubrzo se doznalo i da par očekuje prinovu, iako nitko nije službeno htio potvrditi to. Prve fotografije trudne Jenner snimljene su slučajno, a ona se svim silama trudila sakriti trbuh u prevelikoj odjeći. Negiranje trudnoće išlo je toliko daleko da je putem Twittera rekla kako su joj računalno napravili trbuh te je tražila od fotoagencije da potvrde njihovu legitimnost.