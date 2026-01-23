Od Miss Turske do 'Dile': Kako je jedna od najljepših Turkinja pronašla ljubav na snimanju

Ako ste prije desetak godina bili zaljubljenici u turske serije, Hatice Şendil Sagyaşar je lice koje sigurno niste mogli zaboraviti. Ova istanbulska ljepotica, rođena 1983., postala je ikona zahvaljujući ulogama u hitovima 'Dila', 'Sudbina' i 'Izdaja', gdje je svojim šarmom i snagom osvojila milijune gledatelja diljem regije

Prije nego što je postala Dila Barazoglu, Hatice Şendil Sagyaşar je osvojila treće mjesto na izboru za Miss Turske 2001. godine, a potom i četvrto na Miss Europe.

Nakon što se pojavila u video spotu za pjesmu 'Tore' turskog glazbenika Çelika Erişçija, uslijedile su sporedne uloge, a veliki proboj donijela je upravo serija 'Dila', adaptacija filmskog hita iz 1977. godine. Ulogom u seriji 'Sudbina' potvrdila je status jedne od najpopularnijih turskih glumica. Prije tri godine domaći gledatelji su je mogli pratiti u seriji 'Izdaja', adaptiranoj prema južnokorejskoj seriji 'The Queen’s House' kojoj je igrala prevarenu suprugu Neslihan.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia/Nova TV promo, montaža Neven Bučević

Posjetila je Dubrovnik Privatni život dobio je drukčiji smisao snimanju serije 'Karadaglar', gdje je upoznala producenta i glumca Buraka Sagyaşara. 'Jako smo povezani i sve bi učinili jedno za drugo', otkrila je svojedobno glumica koja sa suprugom voli i putovati, a zajedno su posjetili i Dubrovnik. Par se vjenčao 2015., a 2017. dočekao rođenje sina Kana.