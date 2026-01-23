Od Miss Turske do 'Dile': Kako je jedna od najljepših Turkinja pronašla ljubav na snimanju

Ako ste prije desetak godina bili zaljubljenici u turske serije, Hatice Şendil Sagyaşar je lice koje sigurno niste mogli zaboraviti. Ova istanbulska ljepotica, rođena 1983., postala je ikona zahvaljujući ulogama u hitovima 'Dila', 'Sudbina' i 'Izdaja', gdje je svojim šarmom i snagom osvojila milijune gledatelja diljem regije
Prije nego što je postala Dila Barazoglu, Hatice Şendil Sagyaşar je osvojila treće mjesto na izboru za Miss Turske 2001. godine, a potom i četvrto na Miss Europe.
Nakon što se pojavila u video spotu za pjesmu 'Tore' turskog glazbenika Çelika Erişçija, uslijedile su sporedne uloge, a veliki proboj donijela je upravo serija 'Dila', adaptacija filmskog hita iz 1977. godine. Ulogom u seriji 'Sudbina' potvrdila je status jedne od najpopularnijih turskih glumica. Prije tri godine domaći gledatelji su je mogli pratiti u seriji 'Izdaja', adaptiranoj prema južnokorejskoj seriji 'The Queen’s House' kojoj je igrala prevarenu suprugu Neslihan.
Posjetila je Dubrovnik
Privatni život dobio je drukčiji smisao snimanju serije 'Karadaglar', gdje je upoznala producenta i glumca Buraka Sagyaşara. 'Jako smo povezani i sve bi učinili jedno za drugo', otkrila je svojedobno glumica koja sa suprugom voli i putovati, a zajedno su posjetili i Dubrovnik. Par se vjenčao 2015., a 2017. dočekao rođenje sina Kana.
Posljednjih nekoliko godina glumica se posvetila obitelji i selektivno bira uloge, a na Instagramu se može vidjeti da danas blista jednako prekrasno kao na početku karijere.