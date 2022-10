Objavljeni novi portreti Meghan i Harryja; jednim detaljem ponovno su pokazali da ne mare za nikakva kraljevska pravila

Fotograf Misan Harriman objavio je na svom Instagram profilu najnovije portrete vojvode i vojvotkinje od Sussexa, nastale svega nekoliko trenutaka prije negoli su se popeli na pozornicu One Young World Summita

Upravo on objavio je dvije fotografije koje je snimio na svom Instagram profilu, a riječ je o snimkama nastalim samo nekoliko trenutaka prije negoli su se 41-godišnja Meghan i tri godine mlađi princ Harry popeli na pozornicu One Young World Summita. Bilo je to 5. rujna u Manchesteru i radilo se o svečanom otvorenju summita.