ŠTO ČITA BIVŠI PREDSJEDNIK?

Objavljena poznata ljetna lista: Barack Obama preporučuje 11 knjiga koje ne smijete propustiti ove sezone

D.A.M.

30.07.2026 u 22:55

Barack Obama
Barack Obama Izvor: EPA / Autor: VICTOR HILITSKI
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Jedna od najdražih ljetnih tradicija ljubitelja pisane riječi diljem svijeta svakako je iščekivanje popisa literature bivšeg američkog predsjednika. Barack Obama i ove je godine ostao vjeran svojoj navici te je na društvenim mrežama objavio popis knjiga u kojima je najviše uživao tijekom vrućih ljetnih dana

'Opet je ono doba godine. Ovo su neke od knjiga u kojima sam uživao ovog ljeta. Ako ste i vi pročitali nešto dobro, javite mi!', poručio je Barack Obama na društvenoj mreži X, podijelivši svoju 'Summer Reading List' za 2026. godinu.

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Između hvaljene fikcije i publicistike

Ovogodišnji popis sastoji se od 11 naslova koji donose odličan balans između hvaljene fikcije i publicistike, pokrivajući teme od obiteljskih odnosa do tehnologije. Na samom vrhu liste našao se roman 'Kin' američke autorice Tayari Jones, koji prati kompleksan odnos dviju žena na američkom jugu tijekom pedesetih godina prošlog stoljeća i ere takozvanih Jim Crow zakona.

Uz nju, visoko na popisu je i knjiga 'The Things We Never Say' nagrađivane Elizabeth Strout, dirljiva priča o usamljenosti, roditeljstvu i tajnama, koja prati srednjoškolskog profesora povijesti nakon teške nesreće na brodu.

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Publicistika koja propituje moć

Bivši predsjednik poznat je po tome da uz opuštajuću literaturu uvijek bira i štiva koja potiču na razmišljanje. Tako se na ovogodišnjoj listi našlo mjesta za povijesnu analizu moći i informacija u knjizi 'Data Empire' autorice Roopike Risam, kao i za knjigu 'A World Appears' Michaela Pollana koja istražuje ljudsku svijest. Obama, kao i brojni drugi kritičari, oduševljen je i djelom 'Whistler' hvaljene autorice Ann Patchett, knjigom koja na dirljiv način obrađuje specifičnu vezu između očuha i kćeri.

Kao i svake godine, Obama je uz popis knjiga podijelio i svoju slavnu ljetnu playlistu, a cijelu listu preporučenih naslova donosimo u nastavku:

  • 'Kin' – Tayari Jones
  • 'The Things We Never Say' – Elizabeth Strout
  • 'A World Appears' – Michael Pollan
  • 'Whistler' – Ann Patchett
  • 'This Land is Your Land' – Beverly Gage
  • 'Vigil' – George Saunders
  • 'One Sun Only' – Camille Bordas
  • 'Seek Immediate Shelter' – Vincent Yu
  • 'Data Empire' – Roopika Risam
  • 'Transcription' – Ben Lerner
  • 'Cool Machine' – Colson Whitehead

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