Objavljena poznata ljetna lista: Barack Obama preporučuje 11 knjiga koje ne smijete propustiti ove sezone

Jedna od najdražih ljetnih tradicija ljubitelja pisane riječi diljem svijeta svakako je iščekivanje popisa literature bivšeg američkog predsjednika. Barack Obama i ove je godine ostao vjeran svojoj navici te je na društvenim mrežama objavio popis knjiga u kojima je najviše uživao tijekom vrućih ljetnih dana

'Opet je ono doba godine. Ovo su neke od knjiga u kojima sam uživao ovog ljeta. Ako ste i vi pročitali nešto dobro, javite mi!', poručio je Barack Obama na društvenoj mreži X, podijelivši svoju 'Summer Reading List' za 2026. godinu.

Između hvaljene fikcije i publicistike Ovogodišnji popis sastoji se od 11 naslova koji donose odličan balans između hvaljene fikcije i publicistike, pokrivajući teme od obiteljskih odnosa do tehnologije. Na samom vrhu liste našao se roman 'Kin' američke autorice Tayari Jones, koji prati kompleksan odnos dviju žena na američkom jugu tijekom pedesetih godina prošlog stoljeća i ere takozvanih Jim Crow zakona. Uz nju, visoko na popisu je i knjiga 'The Things We Never Say' nagrađivane Elizabeth Strout, dirljiva priča o usamljenosti, roditeljstvu i tajnama, koja prati srednjoškolskog profesora povijesti nakon teške nesreće na brodu.

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