U DRUŠTVU GLAZBENIKA

Zlatko Dalić u Veloj Luci bio i u društvu hrvatskih pjevača. Jedan od njih podijelio zajedničku fotku

Ž. B.

30.07.2026 u 09:10

Zlatko Dalić
Zlatko Dalić Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac
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Zlatko Dalić prvi se put pojavio u javnosti nakon odlaska s mjesta izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, a snimljen je u Veloj Luci uoči koncerta 'Trag u beskraju'. Bivši izbornik vrijeme je proveo u opuštenom druženju s glazbenicima i obožavateljima, izbjegavajući pritom medijske izjave

Zlatko Dalić jučer se prvi put pojavio u javnosti nakon što je početkom mjeseca službeno prestao biti izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Novinari su ga snimili uoči velikog koncerta u Veloj Luci, koji se tradicionalno održava 29. srpnja na datum godišnjice smrti Olivera Dragojevića.

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Dalić u Veloj Luci bio u društvu hrvatskih pjevača

Bivši izbornik hrvatske reprezentacije vrijeme u Veloj Luci proveo je fotografirajući se s obožavateljima, a bio je i u društvu trojice hrvatskih pjevača. Zadarski pjevač Jure Brkljača, na Instagramu je podijelio fotografiju sa Zlatkom Dalićem, a društvo su im pravili i Ivica Sikirić Ićo te Dino Petrić.

Četiri muškarca zajedno su se fotografirala u restoranu Dalmacija Vela Luka, a svi su bili u vidno dobrom raspoloženju i ležernim kombinacijama.

Brkljači su se u komentarima javili pratitelji koje je oduševio susret poznatih Hrvata. 'Predivna slika Jure', napisala mu je jedna pratiteljica, a druga dodala: 'Prekrasni ste'.

Dalića su u Veloj Luci snimili i novinari, a bivši izbornik nije htio davati izjave za medije jer je, kako je objasnio, na godišnjem odmoru.

I tada je snimljen kako se u restoranu fotografira s brojnim obožavateljima, koji su jedva čekali snimiti uspomenu za cijeli život s dosad najuspješnijim izbornikom Vatrenih. Dalić je s hrvatskom nogometnom reprezentacijom ostvario povijesne uspjehe tijekom gotovo osam godina.

Zlatko Dalić
  • Zlatko Dalić
  • Zlatko Dalić
  • Zlatko Dalić
  • Zlatko Dalić
  • Zlatko Dalić
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Zlatko Dalić Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic / CROPIX

Pod njegovim vodstvom, Vatreni su osvojili srebro na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2018. godine, broncu 2022. te srebrnu medalju u Ligi nacija. Nakon što je početkom srpnja javnosti otkriveno da Dalić više neće voditi reprezentaciju, on je odlučio otići na godišnji odmor, a kao novi izbornik izabran je Slaven Bilić.

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