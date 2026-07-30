Zlatko Dalić u Veloj Luci bio i u društvu hrvatskih pjevača. Jedan od njih podijelio zajedničku fotku

Zlatko Dalić jučer se prvi put pojavio u javnosti nakon što je početkom mjeseca službeno prestao biti izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Novinari su ga snimili uoči velikog koncerta u Veloj Luci , koji se tradicionalno održava 29. srpnja na datum godišnjice smrti Olivera Dragojevića .

Dalić u Veloj Luci bio u društvu hrvatskih pjevača

Bivši izbornik hrvatske reprezentacije vrijeme u Veloj Luci proveo je fotografirajući se s obožavateljima, a bio je i u društvu trojice hrvatskih pjevača. Zadarski pjevač Jure Brkljača, na Instagramu je podijelio fotografiju sa Zlatkom Dalićem, a društvo su im pravili i Ivica Sikirić Ićo te Dino Petrić.

Četiri muškarca zajedno su se fotografirala u restoranu Dalmacija Vela Luka, a svi su bili u vidno dobrom raspoloženju i ležernim kombinacijama.

Brkljači su se u komentarima javili pratitelji koje je oduševio susret poznatih Hrvata. 'Predivna slika Jure', napisala mu je jedna pratiteljica, a druga dodala: 'Prekrasni ste'.