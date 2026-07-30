Zlatko Dalić u Veloj Luci bio i u društvu hrvatskih pjevača. Jedan od njih podijelio zajedničku fotku

Zlatko Dalić prvi se put pojavio u javnosti nakon odlaska s mjesta izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, a snimljen je u Veloj Luci uoči koncerta 'Trag u beskraju'. Bivši izbornik vrijeme je proveo u opuštenom druženju s glazbenicima i obožavateljima, izbjegavajući pritom medijske izjave
Zlatko Dalić jučer se prvi put pojavio u javnosti nakon što je početkom mjeseca službeno prestao biti izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Novinari su ga snimili uoči velikog koncerta u Veloj Luci, koji se tradicionalno održava 29. srpnja na datum godišnjice smrti Olivera Dragojevića.
Dalić u Veloj Luci bio u društvu hrvatskih pjevača
Bivši izbornik hrvatske reprezentacije vrijeme u Veloj Luci proveo je fotografirajući se s obožavateljima, a bio je i u društvu trojice hrvatskih pjevača. Zadarski pjevač Jure Brkljača, na Instagramu je podijelio fotografiju sa Zlatkom Dalićem, a društvo su im pravili i Ivica Sikirić Ićo te Dino Petrić.
Četiri muškarca zajedno su se fotografirala u restoranu Dalmacija Vela Luka, a svi su bili u vidno dobrom raspoloženju i ležernim kombinacijama.
Brkljači su se u komentarima javili pratitelji koje je oduševio susret poznatih Hrvata. 'Predivna slika Jure', napisala mu je jedna pratiteljica, a druga dodala: 'Prekrasni ste'.
Dalića su u Veloj Luci snimili i novinari, a bivši izbornik nije htio davati izjave za medije jer je, kako je objasnio, na godišnjem odmoru.
I tada je snimljen kako se u restoranu fotografira s brojnim obožavateljima, koji su jedva čekali snimiti uspomenu za cijeli život s dosad najuspješnijim izbornikom Vatrenih. Dalić je s hrvatskom nogometnom reprezentacijom ostvario povijesne uspjehe tijekom gotovo osam godina.
Pod njegovim vodstvom, Vatreni su osvojili srebro na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2018. godine, broncu 2022. te srebrnu medalju u Ligi nacija. Nakon što je početkom srpnja javnosti otkriveno da Dalić više neće voditi reprezentaciju, on je odlučio otići na godišnji odmor, a kao novi izbornik izabran je Slaven Bilić.