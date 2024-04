O slučaju Matanić progovorila i poznata glumica: 'Svi su to znali, samo nisu govorili'

Na pitanje kako komentira Matanićevu ispriku putem društvenih mreža, Ksenija je rekla: 'Mislim da njegovo liječenje tek počinje. Još ćemo vidjeti što će se događati, to je sve u afektu i jako naglo, on treba liječenje pa ćemo vidjeti.'

'Ne, ovo je nešto što je iznimka, i žao mi je što se baca loše svjetlo. To se ne događa samo u umjetničkim krugovima, to se događa svugdje u društvu, samo su umjetnički krugovi najeksponiraniji i zato je to senzacija i neka vijest', rekla je Marinković i nastavila:

'Svega ima, užano je puno to mladih glumica doživjelo od njega, koliko sam ja shvatila to su krugovi i krugovi...Onda sam pitala mlade glumice koje ja znam, oni su svi to znali samo nisu govorili o tome jer mladi glumci ne žele ostati bez posla, a uvijek je to tanka granica, netko te pita hoćeš posao, kažeš da i već je iduća poruka tko zna što. Ti to ne možeš kontrolirati, mladi uglavnom šute dok se ne afirmiraju, kad se afirmiraju onda govore ako smognu hrabrost.'