Novi trend među slavnima: Ovo je razlog zašto su objave o razvodima postale tako nepodnošljivo lijepe

Primijetili ste kako su objave o razvodima u Hollywoodu posljednjih godina drugačije? Strahovito civilizirane pa i nepodnošljivo lijepe. Neke od njih zaista zvuče kao ulomci iz ljubavnih romana, a čitajući ih nije vam jasno koji je povod objave jer nerijetko zvuče kao slavlje ljubavi povodom godišnjice braka. Taj trend uzeo je maha među slavnima i moćnima pa je sve više parova koji se odlučuju na svjesno razdvajanje, kako je to prva nazvala Gwyneth Paltrow

Taj novi trend prihvatili su brojni parovi s holivudske A-liste, a da nijednom nisu spomenuli riječ razvod.

'Razvod je uvijek bio žarište za razmišljanje o tome što brak znači. A kad se slavne osobe razvedu, javnost bez krivnje i srama može pregledati svaku mrvicu puta do te objave. Manje smo inhibirani kada govorimo o slavnim osobama. Možemo se prepustiti svojim emocijama i zaroniti dublje u ova pitanja nego što bismo to učinili da govorimo o sebi ili svojim susjedima', rekla je Sharon Marcus, autorica knjige 'The Drama of Celebrity' za Washington Post.

Iako su prijateljske objave razvoda danas uglavnom uobičajena praksa, javni prekidi već su se dramatično promijenili u posljednjih nekoliko desetljeća. Od pojave 'razvoda bez krivnje' 1970-ih, koji tvrdi da nijedna strana nije kriva, percepcija razvoda se promijenila za 180 stupnjeva, rekla je Laura Wasser, poznata odvjetnica za obiteljsko pravo koja je vodila razvode Kim Kardashian West, Angelina Jolie i Johnnyja Deppa.

Ona to naziva 'evolucijom rastakanja'. 'Počeli smo razvod smatrati manje tabu temom, manje ružnim, manjim neuspjehom', rekla je Wasser. Zajednička izjava sada je postala dijelom tog kulturnog trenda, a društvene mreže bile su pokretačka snaga tih nježnih razlaza.

U Kaliforniji, gdje živi veliki broj poznatih parova, zapisnici o razvodu se objavljuju čim se podnesu, pa je nemoguće sačuvati vijesti o razlazu od javnosti. Svojim klijentima Wasser stoga savjetuje da 'postave narativ i onda zašute'. Nakon što vijest o razvodu izađe u svijet, cilj joj je, kaže, riješiti sve pravne stvari u tišini i iza zatvorenih vrata.

'Ako želite svoju privatnost, onda se ponašajte privatno', rekla je Wasser, koji je 2018. pokrenula It's Over Easy, internetsku platformu koja pojednostavljuje proces razvoda. Zajedničke objave pomažu tako što odmah u startu određuju ton razlaza. Parovi ne mogu javno govoriti o tome koliko poštuju, vole i dive se jedno drugome u jednoj objavi, a zatim se u sljedećoj okomiti jedno na drugoga.

Paltrow, autorica već spomenute slavne objave o razvodu, osvrnula se na nju u jednom eseju za Vogue. 'Svjesno odvajanje/razvod/razvod, kako god to želite nazvati sada je proželo kulturu prekida. Umjesto da mi ljudi prilaze s pitanjem: 'Zašto si to rekla?', sada mi prilaze sa: 'Kako si to napravila?'. Čarobnog instant rješenje nema, za početak treba biti na istoj valnoj duljini te sjesti i napisati izjavu s kojom se oboje slažu, ali u mnogim slučajevima to i dalje ostaje nemoguća misija.