Novi hit na Netflixu: Otac iz pakla i prljave tajne o najbrutalnijoj obiteljskoj borbi za nasljedstvo

Iako ima šestero djece iz tri braka, samo su oni iz braka s Annom ozbiljno smatrani njegovim nasljednicima za kormilom medijskog carstva.

Prudence Murdoch MacLeod (68 godina)

Najstarija kći iz prvog braka s Patricijom. Iako je jedina od starije djece ostala prilično udaljena od očeva poslovanja, članica je uprave podružnice Times Newspapers. Mediji su pisali o njezinom kratkom prekidu odnosa s ocem nakon što je on jednom prilikom u intervjuu govorio o svoje 'troje djece', potpuno zaboravivši na nju.

Elisabeth Murdoch (57 godina)

Najstarije dijete iz braka s Annom. Iznimno uspješna medijska menadžerica koja je izgradila karijeru uglavnom izvan očeve korporacije. Osnovala je utjecajnu produkcijsku kuću Shine (koju je njezin otac kasnije otkupio).

Lachlan Murdoch (54 godine)

Novi kralj carstva. Iako je godinama imao turbulentan odnos s ocem (i neko vrijeme napustio kompaniju te se preselio u Australiju), na kraju se vratio te 2023. godine preuzeo poziciju predsjednika Fox Corporationa i News Corpa.

James Murdoch (53 godine)

Dugo je smatran očevim favoritom, a vodio je News Corp u Europi i Aziji. No nakon skandala s prisluškivanjem u britanskim tabloidima počeo se povlačiti, a 2020. je dao ostavku iz upravnog odbora zbog neslaganja s uređivačkom (najviše desno orijentiranom) politikom Fox Newsa.

Grace Murdoch (25 godina)

Kći iz braka s Wendi Deng. Rođena i odrasla u New Yorku, diplomirala je na Sveučilištu Yale 2025. Tijekom studija odradila je praksu u Wall Street Journalu, Charlotte Tilburyju i Goldman Sachsu, gdje se nakon diplome zaposlila kao analitičarka za investicijsko bankarstvo.

Chloe Murdoch (23 godine)

Najmlađa kći, također iz braka s Wendi Deng. Nakon preddiplomskog studija na Sveučilištu Stanford trenutno tamo završava i magisterij iz računarstva i umjetne inteligencije. Zanimljivo, obje najmlađe kćeri bile su dio obiteljske zaklade iz koje im je pripao ogroman novac, ali nikada nisu imale pravo glasa ni upravljačka prava nad očevom kompanijom.