Novi hit na Netflixu: Otac iz pakla i prljave tajne o najbrutalnijoj obiteljskoj borbi za nasljedstvo

Netflixova dokumentarna serija 'Dynasty: The Murdochs' raskrinkava najčuvanije tajne obitelji koja je inspirirala HBO-ovu hit seriju 'Nasljeđe' (Succession). No ono što je na ekranima izgledalo kao surova televizijska fikcija u stvarnosti je bilo još brutalnije, prepuno obiteljskih izdaja, zakulisnih igara i mučnih sudskih procesa
Redateljice Liz Garbus i Sara Enright u četiri epizode nove Netflixove dokumentarne serije detaljno prate uspon medijskog carstva Ruperta Murdocha od Australije do globalne dominacije. Služeći se arhivskim intervjuima i svjedočanstvima bivših suradnika, serija pokazuje kako je bespoštedna borba za prevlast između njegove djece oblikovala današnju medijsku scenu. Iako je projekt započeo kao priča o izgradnji imperija, neočekivani stvarni događaji i javna bitka za nasljeđe natjerali su autorice da prebace fokus na razaranje iznimno disfunkcionalne obitelji.
Panika zbog jedne epizode i strah od smrti
Sličnosti između Murdocha i fiktivne obitelji Roy iz HBO-ove serije 'Succession' nikad nisu bile tajna, no serija otkriva koliko je sama televizijska fikcija utjecala na ovu moćnu obitelj. Gotovo svi članovi, osim sina Jamesa, pratili su je. Gledajući epizodu iz četvrte sezone u kojoj iznenada umire patrijarh Logan Roy bez određenog nasljednika, Rupertova kći Elisabeth počela je doslovno paničariti. To ju je potaknulo da s odvjetnicima izradi tajni dokument, svojevrsni plan nasljeđivanja, kako bi obitelj konačno počela razgovarati o tome tko će preuzeti carstvo.
Pitanje nasljednika postalo je goruće i vrlo opipljivo 2018. godine, kada je tada 86-godišnji Rupert doživio težak pad na jahti svog sina Lachlana. Njegova tadašnja supruga Jerry Hall nazvala je djecu i poručila im da hitno dođu jer bi operacija kralježnice mogla biti fatalna. Kako pojašnjavaju novinari u dokumentarcu, djeca su tek tada u potpunosti shvatila da plan za budućnost kompanije zapravo ne postoji. Srećom, Rupert je preživio, ali incident je posijao trajni nemir među braćom i sestrama.
'Igre gladi' umjesto obiteljskog života
Središnji sukob ticao se dvojice sinova, Lachlana i Jamesa, koje je otac redovito huškao jednog na drugog dok su se borili ne samo za prevlast u tvrtki, već i za njegovu naklonost. 'Nije odgajao djecu, odgajao je moguće nasljednike', slikovito pojašnjava novinar Jim Rutenberg. Autorice serije napominju da su tijekom istraživanja od sugovornika stalno slušale terminologiju iz 'Igara gladi', ističući da je sve u obitelji Murdoch funkcioniralo kao surova utrka u kojoj su privatni osjećaji bili hladnokrvno komodificirani.
Murdochovo nasljedstvo: Šestero djece
Iako ima šestero djece iz tri braka, samo su oni iz braka s Annom ozbiljno smatrani njegovim nasljednicima za kormilom medijskog carstva.
Prudence Murdoch MacLeod (68 godina)
Najstarija kći iz prvog braka s Patricijom. Iako je jedina od starije djece ostala prilično udaljena od očeva poslovanja, članica je uprave podružnice Times Newspapers. Mediji su pisali o njezinom kratkom prekidu odnosa s ocem nakon što je on jednom prilikom u intervjuu govorio o svoje 'troje djece', potpuno zaboravivši na nju.
Elisabeth Murdoch (57 godina)
Najstarije dijete iz braka s Annom. Iznimno uspješna medijska menadžerica koja je izgradila karijeru uglavnom izvan očeve korporacije. Osnovala je utjecajnu produkcijsku kuću Shine (koju je njezin otac kasnije otkupio).
Lachlan Murdoch (54 godine)
Novi kralj carstva. Iako je godinama imao turbulentan odnos s ocem (i neko vrijeme napustio kompaniju te se preselio u Australiju), na kraju se vratio te 2023. godine preuzeo poziciju predsjednika Fox Corporationa i News Corpa.
James Murdoch (53 godine)
Dugo je smatran očevim favoritom, a vodio je News Corp u Europi i Aziji. No nakon skandala s prisluškivanjem u britanskim tabloidima počeo se povlačiti, a 2020. je dao ostavku iz upravnog odbora zbog neslaganja s uređivačkom (najviše desno orijentiranom) politikom Fox Newsa.
Grace Murdoch (25 godina)
Kći iz braka s Wendi Deng. Rođena i odrasla u New Yorku, diplomirala je na Sveučilištu Yale 2025. Tijekom studija odradila je praksu u Wall Street Journalu, Charlotte Tilburyju i Goldman Sachsu, gdje se nakon diplome zaposlila kao analitičarka za investicijsko bankarstvo.
Chloe Murdoch (23 godine)
Najmlađa kći, također iz braka s Wendi Deng. Nakon preddiplomskog studija na Sveučilištu Stanford trenutno tamo završava i magisterij iz računarstva i umjetne inteligencije. Zanimljivo, obje najmlađe kćeri bile su dio obiteljske zaklade iz koje im je pripao ogroman novac, ali nikada nisu imale pravo glasa ni upravljačka prava nad očevom kompanijom.
U toj igri moći Rupert je nerijetko stajao na stranu tuđih interesa umjesto vlastite djece. Tako je redovito podržavao moćnog, ali kontroverznog šefa Fox Newsa Rogera Ailesa, unatoč otvorenim sukobima koje su Lachlan i James imali s njim. Ailes ih je navodno otvoreno omalovažavao nazivajući ih 'Tweedle Dumb i Tweedle Dumber', a Rupert bi na Lachlanove pritužbe samo hladno uzvraćao da ostavi Ailesa na miru. Tek nakon što su 2016. godine u javnost isplivale ozbiljne optužbe za seksualno zlostavljanje protiv njega, James i Lachlan dobili su priliku za osvetu i prisilili Ailesa na ostavku.
Uz sinove, u utrci za moć sudjelovala je kći Elisabeth, a bila je iznimno uspješna izvan očevog carstva. Ipak, prema tvrdnjama iz serije, Rupert je nikad nije ozbiljno razmatrao kao nasljednicu, a brat James navodno je izjavio da mu je otac 'mizogin' te da je birao samo između sinova.
Nemilosrdno rešetanje na sudu i milijarde za izlaz
Sve je eskaliralo 2024. godine, kada je Rupert odlučio sudskim putem promijeniti pravila obiteljske zaklade iz 1999. godine kako bi jedinim nasljednikom proglasio Lachlana, čime bi ostalu djecu u potpunosti isključio iz donošenja odluka. James, Elisabeth i Prudence pokušali su se usprotiviti tome.
Tijekom tog mučnog procesa James je morao proći iscrpljujuće ispitivanje u prisutnosti otuđenog oca, s kojim godinama nije komunicirao. Dok je Rupert šutio, hladno ga gledao ili tipkao po mobitelu, njegov je odvjetnik Jamesa zasipao zlobnim pitanjima poput: 'Jesi li ikada u životu išta postigao sam?' ili 'Zašto si bio prezauzet da bi ocu čestitao 90. rođendan?' James je kasnije priznao da je shvatio kako je ta osobna pitanja u cilju slamanja pripremio upravo njegov otac, neprestano se pitajući 'kako su dopustili da dođe do ovoga'.
Žene i brakovi Ruperta Murdocha
Medijski mogul (rođen 1931.) poznat je po turbulentnom privatnom životu, a ženio se pet puta. Njegovi su brakovi i razvodi nerijetko punili naslovnice medija koje i sam posjeduje.
Patricia Booker (1956. – 1967.)
Prva supruga bila mu je bivša manekenka i stjuardesa iz Melbournea, a vjenčali su se kad je on imao 25 godina i u braku su dobili kćer Prudence.
Anna Murdoch Mann (1967. – 1999.)
Njegov najduži brak trajao je 32 godine. Anna je bila škotsko-australska novinarka koja ga je intervjuirala. S njom ima troje najpoznatije djece (Elisabeth, Lachlana i Jamesa), a razveli su se zbog glasina o njegovoj aferi. Navodno je razvodom dobila oko 1,7 milijardi dolara.
Wendi Deng (1999. – 2013.)
Vjenčali su se svega nekoliko tjedana nakon što mu je finaliziran razvod s Annom. Wendi, 37 godina mlađa od njega, bila je stažistica na jednoj od njegovih televizija, a dobili su dvije kćeri.
Jerry Hall (2016. – 2022.)
Bivša supermodel i glumica, najpoznatija kao dugogodišnja partnerica Micka Jaggera, udala se za Murdocha u njegovoj 85. godini. Brak je iznenada završio 2022. godine.
(Poništene zaruke)
Početkom 2023. Murdoch se nakratko zaručio s Ann Lesley Smith, bivšom manekenkom i policijskom kapelanicom, no prekinuo je zaruke nakon svega mjesec dana zbog 'njezinih ekstremnih evangeličkih stavova'.
Elena Žukova (2024. – danas)
Peti brak sklopio je u 93. godini života. Elena, 67-godišnja umirovljena ruska molekularna biologinja, bivša je punica ruskog oligarha Romana Abramoviča (majka Daše Žukove), a s Murdochom ju je navodno upoznala njegova bivša supruga Wendi Deng.
Sudska saga završena je 2025. godine nagodbom. Lachlan je postao jedini nasljednik, a ostalo troje djece dobilo je po 1,1 milijardu dolara u zamjenu za svoje udjele. Time su potpuno izgubili pravo glasa u kompaniji. Dvije najmlađe Rupertove kćeri, Grace i Chloe, ostale su korisnice zaklade, također bez prava upravljanja. Imperij je na kraju dobio novog vladara, ali je obitelj bespovratno uništena.