Velika radost: U domu Dragana Bjelogrlića opet se slavi

Čuveni glumac i redatelj koji za sobom ima veliki broj ostvarenja preko kojih ga je publika širom regije zavoljela, dobio je nagradu za doprinos europskoj kinematografiji Na 10. Europskom i mediteranskom filmskom festivalu u Piranu, javljaju srpski mediji

Na koncu druge sezone "Senki nad Balkanom" pojavio se lik Tita, pa su možda njih dvoje razgovarali o tome kako će sve to izgledati ako dođe do treće sezone hit-serije Dragana Bjelogrlića. No, to znaju samo njih dvoje.