Sharon Stone priznala da je izašla sa slavnim reperom, no drugi spoj nije se dogodio

Voditelj Andy Cohen joj je postavio pitanje o glasinama da je izlazila s Nellyjem, na što je Sharon potvrdila: 'Da, istina je'. Publika i Cohen bili su šokirani njezinim priznanjem, a Sharon se nasmijala reakciji.

Na pitanje je li imala drugi spoj, Sharon je odmahnula glavom i rekla da nije. Glumica je trenutačno slobodna i otvoreno govori o svojim iskustvima s online upoznavanjem , gdje je nailazila na svakakve muškarce – od osuđenih kriminalaca do heroinskih ovisnika s kojima je susret završila vrlo brzo nakon saznanja o njihovim problemima. Iako je nekima pomagala da procesuiraju emotivne probleme, ističe da joj je 'bilo kao da je terapeut'.

Osim toga, Sharon je majka trojice sinova, od kojih su dvoje posvojeni nakon rastave od bivšeg supruga, a trećeg je usvojila samostalno. S druge strane, Nelly, koji je oženjen r'n'b Ashanti od 2023. godine, ima jedno zajedničko dijete s njom te još četvero s bivšim partnericama.

Aktivna na dating aplikacijama

Prema vlastitim riječima, Sharon Stone se nada da je 2025. godina u kojoj će ponovno pronaći ljubav te priznaje da je još uvijek aktivna na aplikacijama za upoznavanje. Unatoč neuspjelim spojevima, ostaje optimistična.