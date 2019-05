Nika Fleiss otvoreno o ljubavi, majčinstvu i tome zašto se više ne viđa sa skijaškim kolegicama

Nekad aktivna hrvatska skijašica koja je nastupala za reprezentaciju danas vodi znatno drugačiji život. Odnedavno je pratimo u televizijskoj ulozi, a povodom toga ispričala je poneki privatni detalj za čitatelje tportala

Oni počeci u ski klubu Samobor ostali su mi u najljepšem sjećanju – ono kada se u velikim grupama i s puno djece ide na skijanja. Zatim skijanje za dječju reprezentaciju i na kraju Svjetski kup te Olimpijske igre. Jedna od najljepših uspomena ona mi je kada sam dobila svoj olimpijski startni broj. Sjećam se da sam spavala s njim, nisam se mogla nagledati tih olimpijskih krugova na njemu misleći: 'Da mi je netko rekao prije 10 godina da ću danas biti ovdje, ne bih mu vjerovala.' I često bih se tada sjetila tatinih riječi: 'Samo treniraj, budi uporna, ne odustaj i bit ćeš i ti dio Igara.' Kada me pitate što mi najviše nedostaje – to su svakako natjecanja i onaj 'šus' adrenalina koji ide uz njih.

Volim sve sportove i uvijek sam se trudila biti aktivna ne samo u skijanju. Uz skijanje su mi jedrenje, reli i odbojka na pijesku definitivno najdraži sportovi. Nezahvalno ih je uspoređivati... baš kao i skijanje, jedrenje je izuzetno težak sport. Tu se radi o borbi s prirodom, brodom, posadom, samim sobom. Jedriličari su ljudi samotnjaci, bez obzira što je to najčešće timski sport, te su jako povezani s prirodom, baš kao i mi skijaši. To mi je najljepši dio svakog sporta.

U kakvim ste odnosima s nekadašnjim kolegicama Anom Jelušić i Janicom Kostelić? Nalazite li vremena za okupljanja?

U dobrim smo odnosima, no nažalost ne viđamo se jer živimo na različitim mjestima te svaka ima svoj život i obveze. Voljela bih da je drugačije, no život čini svoje.

Nakon skijanja okrenuli ste se sasvim drugoj profesiji, marketingu. Čime se točno danas bavite i jeste li zadovoljni preokretom?

Nakon skijaške karijere okrenula sam se fakultetu i završila PR i novinarstvo na VERN-u te se još za vrijeme studija zaposlila u Hrvatskom skijaškom savezu, u kojem sam vodila komunikacije za naš savez i reprezentaciju. Godine 2016. dobila sam ponudu austrijske tvrtke Beach Majors Company, koja je 50 posto u vlasništvu Red Bulla, a koju sam prihvatila, te od tada obavljam funkciju voditeljice međunarodnih komunikacija za Beach Volleyball Major Series. To je najviši rang turnira odbojke na pijesku u svijetu, nešto poput Lige prvaka u nogometu. Volim svoj posao - marketing i komunikacije su svijet za sebe, svijet u kojem se stvari mijenjaju na dnevnoj bazi, ne daju vam da usporite jer vas u suprotnom preskoči konkurencija…

Sve donedavno živjeli ste u Americi. Opišite nam malo kakav je bio vaš životu u Miamiju.

Živjeti u Miamiju bilo je divno iskustvo koje ću definitivno pamtiti cijeli život - nova poznanstva, pristup znanju… sve je bilo odlično. Usprkos tome, ne mogu zamisliti to da ostanem živjeti u njemu. Ondje nema naših godišnjih doba, zime i snijega; nedostajala mi je domaća hrana te prijatelji, ovaj mentalitet, naše more, kao i ovaj naš specifičan način života. Preselila sam zbog posla i projekta na kojem radim s obzirom na to da smo otvorili ured u Miamiju. Projekt je završen te smo sada opet u Beču i živim na relaciji Zagreb-Beč.

Živite li danas opuštenije nego kada ste se bavili profesionalnim sportom? Da morate birati, biste li ponovno išli istim putem ili...?

Danas živim sasvim drugačije, ali i opuštenije. Skijanje je izuzetno težak sport – od samih natjecanja, treninga, preko puno putovanja, do uvjeta na planini. No i danas kroz posao puno toga gledam kao natjecanje, uspjeh i želju da budem što bolja u tome što radim, što god to bilo, i sama sam odgovorna za svoju egzistenciju… Da mogu birati, opet bih išla istim putem. Možda bih neke stvari samo malo drugačije postavila, no nije mi žao nijedne sekunde jer sam dobila iskustvo koje rijetko tko može dobiti. Takvo iskustvo morate zaslužiti.

Postoji li netko poseban u vašem životu, s kime dijelite najviše slobodnog vremena?

Moji prijatelji su oni posebni ljudi u mom životu. I moja obitelj. Moji psi. I on. Njima poklanjam svoje slobodno vrijeme.