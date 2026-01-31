Nije imala pojma da je drukčija: Catherine O'Hara imala je rijetko stanje koje pogađa jednu od 10.000 osoba

Svijet se oprašta od legendarne glumice Catherine O'Hara koja je preminula u 72. godini. Iako uzrok smrti nije potvrđen, u fokusu javnosti ponovno se našlo rijetko genetsko stanje s kojim je glumica živjela desetljećima, a da toga isprva nije bila ni svjesna – njezino srce kucalo je na desnoj strani

U petak, 30. siječnja, napustila nas je Catherine O'Hara, obožavana kanadska glumica koja je obilježila generacije ulogama u klasicima poput 'Beetlejuice' i 'Sam u kuć'i, te u hit seriji 'Schitt’s Creek'. Preminula je u 72. godini nakon kratke bolesti, a vijest o njezinoj smrti potresla je Hollywood i obožavatelje diljem svijeta.

I dok se čekaju službeni detalji o uzroku smrti, mnogi su se prisjetili neobičnog medicinskog fenomena o kojem je O'Hara otvoreno govorila. Naime, glumica je rođena s rijetkim stanjem poznatim kao situs inversus, što znači da su njezini organi u prsnom košu i abdomenu bili smješteni u zrcalnoj slici u odnosu na uobičajenu anatomiju. 'Ja sam čudak' Prema podacima klinike Cleveland, ovo stanje pogađa otprilike jednu od 10.000 osoba. Većina ljudi ni ne zna da ga ima jer obično ne uzrokuje nikakve simptome niti zahtijeva liječenje, iako se ponekad može povezati s drugim zdravstvenim komplikacijama. Važno je napomenuti da ne postoje dokazi kako je ovo stanje doprinijelo njezinoj smrti. Svojedobno se O'Hara, poznata po svom britkom humoru, našalila na taj račun tijekom jednog virtualnog druženja 2020. godine. 'Ja sam čudak', rekla je tada kroz smijeh, objašnjavajući da ima i dekstrokardiju – specifičan oblik situs inversusa kod kojeg je srce usmjereno prema desnoj strani prsnog koša.

Catherine O'Hara Izvor: EPA / Autor: ALLISON DINNER







Saznala je sasvim slučajno Zanimljivo je da je glumica za svoje stanje saznala tek prije dvadesetak godina, i to sasvim slučajno, tijekom posjeta liječniku sa suprugom Boom Welchom. 'Volim zapadnjačku medicinu, samo ne želim biti dio nje. Ali morala sam obaviti test na tuberkulozu kad je naše najmlađe dijete kretalo u vrtić. Otišla sam suprugovom liječniku koji je predložio da napravimo neke osnovne pretrage, a jedna od njih bio je EKG', ispričala je tada O'Hara. Prisjetila se kako je liječnik bio zbunjen, pokušavajući koristiti dva različita EKG uređaja, da bi na kraju naručio rendgen prsnog koša. 'Pitala sam se što se događa. Pozvao nas je u ured i rekao: Ti si prva koju sam upoznao s ovim stanjem!', otkrila je glumica, dodavši kako je to bio prvi put da je čula za situs inversus.

Bo Welch i Catherine O'Hara Izvor: Profimedia / Autor: Jeffrey Mayer/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia



