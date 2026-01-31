Sramota epskih razmjera: Kraljevska obitelj u drami, premijer javno zatražio ono čega su se najviše bojali

Britanski premijer Keir Starmer više nema strpljenja za kraljevsku obitelj kada je u pitanju jedan od najvećih skandala u modernoj povijesti monarhije. Tijekom službenog posjeta Japanu, Starmer je na pitanje novinara treba li se bivši princ ispričati žrtvama i svjedočiti o onome što zna, dao nedvosmislen odgovor: svatko tko posjeduje informacije mora ih podijeliti s istražiteljima.

Dokumenti donose niz kompromitirajućih detalja koji bacaju novo svjetlo na prirodu njegova odnosa s Epsteinom. E-mailovi sugeriraju da je Andrew pozvao Epsteina u Buckinghamsku palaču u rujnu 2010., dvije godine nakon što je Epstein već bio osuđen za podvođenje maloljetnica.

Povod za ovu oštru reakciju je najnovija serija dokumenata koje je u petak objavilo američko Ministarstvo pravosuđa. Andrew Mountbatten-Windsor , kojem su prošle godine oduzete kraljevske titule, pojavljuje se kao jedna od središnjih figura u ovim spisima.

'Uvijek sam ovom pitanju pristupao imajući na umu Epsteinove žrtve. One moraju biti prioritet. Što se tiče isprike, to je stvar Andrewa', rekao je Starmer, ali je odmah dodao ključnu rečenicu: 'Ali da, što se tiče svjedočenja, uvijek sam govorio da svatko tko ima informacije treba biti spreman podijeliti ih u bilo kojem obliku se to od njega traži. Ne možete tvrditi da su vam žrtve u središtu pažnje ako niste spremni to učiniti.'

Mjesec dana prije tog poziva, Epstein je predložio Andrewu večeru s 'pametnom, lijepom i povjerljivom' 26-godišnjom Ruskinjom. Andrew je navodno odgovorio da bi bio 'oduševljen'. Čini se da je Andrew nastavio slati Epsteinu intimne obiteljske fotografije svojih kćeri, princeza Beatrice i Eugenie, čak i nakon što je ovaj bio osuđen.

U jednom e-mailu iz 2005. godine, upućenom Ghislaine Maxwell (koja danas služi 20-godišnju kaznu zatvora), Andrew piše: 'U tvojim sam rukama (doslovno) do subote/nedjelje', a poruku završava s: 'Ljubim te, A xxx'.

Laži o prekidu prijateljstva

Ovi dokumenti izravno potkopavaju Andrewovu obranu iz zloglasnog intervjua za Newsnight 2019. godine. Tada je tvrdio da je otputovao u SAD kako bi osobno prekinuo prijateljstvo s Epsteinom nakon njegove presude. Međutim, novi e-mailovi otkrivaju da je holivudska publicistica Peggy Siegal tijekom tog putovanja organizirala večeru u Andrewovu čast u Epsteinovom domu, na kojoj su bili i redatelj Woody Allen te bivši savjetnik Billa Clintona, George Stephanopoulos.

Američki kongresnik Suhas Subramanyam, član odbora koji istražuje vladino postupanje u slučaju Epstein, još je prošle godine tražio Andrewov iskaz. 'Skrivao se od nas i mislim da će se nastaviti pokušavati sakriti od ljudi koji provode smislene istrage o ovom pitanju', izjavio je Subramanyam.

Umiješanost drugih moćnika

Osim Andrewa, novi dokumenti spominju i druge istaknute britanske figure. Otkriveno je da je Epstein poslao 10.000 funti suprugu laburističkog lorda Petera Mandelsona godinu dana nakon svoje presude. Mandelson je priznao da je bio 'u krivu' što je nastavio druženje s Epsteinom, ali tvrdi da nije sudjelovao u njegovim zločinima.

Također, spominje se i Richard Branson, osnivač Virgin Grupe, koji je 2013. na svom privatnom otoku savjetovao Epsteina kako da popravi reputaciju, napisavši mu u mailu: 'Čini se da kao samac imate sklonost prema ženama. Ali u tome nema ništa loše.' Bransonov glasnogovornik sada tvrdi da bi, da su znali punu istinu, prekinuli svaki kontakt.

Podsjetimo, Andrew je 2022. godine platio navodnih 12 milijuna funti nagodbe Virginiji Giuffre, koja ga je optužila za seksualno zlostavljanje dok je bila maloljetna žrtva trgovine ljudima, no i dalje negira bilo kakvu krivnju.