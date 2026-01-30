Posveta Macaulaya Culkina tjera suze na oči: 'Imao sam ti još toliko toga za reći'

Zvijezda filma 'Sam u kući' podijelila je srceparajuću posvetu legendarnoj komičarki i kolegici, pri čemu je izrazio svoju duboku tugu riječima: 'Mislio sam da imamo vremena'.

O'Hara, koja je preminula u petak, 30. siječnja , zauvijek će ostati upamćena kao Kate McCallister , majka koja u žurbi slučajno ostavlja svog sina Kevina, kojeg je utjelovio Culkin, samog kod kuće u blagdanskom klasiku iz 1990. godine. Dvojac je svoje uloge ponovio i u nastavku iz 1992. godine, ' Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku ', stvorivši jednu od najprepoznatljivijih filmskih dinamika majke i sina.

Culkin se oglasio na svom Instagram profilu uz dirljive riječi koje prate fotografije iz njihove zajedničke prošlosti i sadašnjosti. 'Mama. Mislio sam da imamo vremena', napisao je glumac u svojoj objavi. 'Htio sam više. Htio sam sjediti u stolici pokraj tebe. Čuo sam te, ali imao sam ti još toliko toga za reći. Volim te. Vidimo se kasnije'.

Uz ovu emotivnu poruku, 45-godišnji glumac podijelio je usporedne fotografije: jednu sa seta filma ' Sam u kući ' kada je bio dječak, i drugu, noviju, iz prosinca 2023. godine. Ta novija fotografija nastala je tijekom emotivnog susreta na ceremoniji dodjele njegove zvijezde na Hollywood Walk of Fame, gdje je O'Hara održala govor u njegovu čast.

Njihova povezanost ostala je snažna desetljećima nakon snimanja; Culkin je O'Haru često nazivao svojom 'drugom majkom', dok je ona u svom govoru 2023. u šali primijetila kako je on sada 'stariji nego što je ona bila kada je igrala njegovu majku'.

Vijest o smrti Catherine O'Hare službeno je potvrdio njezin menadžer, no detalji o uzroku smrti zasad nisu objavljeni javnosti. Osim nezaboravne uloge u franšizi 'Sam u kući', O'Hara je uživala status ikone zahvaljujući svojim izvedbama u filmovima poput 'Beetlejuice' i 'Best in Show', kao i ulozi Moire Rose u seriji 'Schitt's Creek', za koju je nagrađena prestižnom nagradom Emmy.

Njezin odlazak ostavio je veliku prazninu u svijetu zabave, a Culkinov iskreni oproštaj odražava osjećaje generacija obožavatelja koji su odrasli uz njihove zajedničke filmske trenutke.