Hoće li Thompson nastupati na dočeku rukometašima? Evo kaže njegov tim, a što Grad

Nakon što je brončana medalja osigurana, navijači se pitaju hoće li Thompson uživo zapjevati za rukometaše

Marko Perković Thompson nije primio službeni poziv hrvatskih rukometaša da im zasvira na službenom dočeku nakon osvajanja bronce na Europskom prvenstvu, doznao je RTL Danas od njegovog menadžmenta, a nedugo potom saznalo se i da od dolaska pjevača sigurno neće biti ništa.

Poziv ne bi odbio, ali... Iako je proteklih dana bilo neformalnih kontakata, danas nije bilo službenog poziva. Iz Thompsonovog tima poručuju da bi, ukoliko igrači zatraže njegov nastup, on sigurno prihvatio – jer 'takav poziv se ne odbija'. Hrvatski rukometaši u dramatičnoj utakmici za treće mjesto svladali su Island 34:33 i time osigurali sedmu medalju na Europskim prvenstvima te ukupno 16. medalju s velikih natjecanja. Junak susreta bio je Tin Lučin s devet pogodaka, dok je Islandov Ingi Omar Magnusson zabio 12 golova, deset iz sedmeraca. Ključni trenutak za pobjedu dogodio se 40 sekundi prije kraja kada je Glavaš postavio konačnih 34:32.

Hrvatski navijači u Herningu Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL







+9 Hrvatski navijači u Herningu Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL