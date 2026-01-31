Moćna gesta legende rocka: Springsteen nenajavljeno stigao u Minneapolis i održao lekciju iz ljudskosti

Legendarni klub First Avenue u Minneapolisu postao je poprište glazbenog i političkog otpora. Bruce Springsteen nenajavljeno se pridružio Tomu Morellu na pozornici kako bi premijerno izveo novu prosvjednu pjesmu, poslavši snažnu poruku solidarnosti u jeku sve većih napetosti oko imigracijske politike u SAD-u
Samo nekoliko dana nakon što je objavio studijsku verziju svoje nove anti-ICE prosvjedne himne 'Streets of Minneapolis', Bruce Springsteen priredio je iznenađenje koje će se dugo pamtiti. Legendarni 'The Boss' pojavio se kao tajni gost na koncertu 'Solidarnosti i otpora za obranu Minnesote' u kultnom klubu First Avenue, pridruživši se headlinerima Tomu Morellu iz Rage Against the Machine i punk-rock bendu Rise Against.
Koncert, održan u petak poslijepodne, bio je rasprodan u rekordnom roku, a atmosfera je dosegla usijanje kada je Springsteen stupio na binu kako bi prvi put uživo izveo pjesmu koja je direktan odgovor na tragične događaje u tom gradu.
'Ponekad ih moraš udariti u zube'
Springsteen je publici otkrio pozadinu nastanka pjesme. 'Napisao sam ovu stvar i snimio je idući dan', rekao je Boss, dodavši kako ju je odmah poslao Tomu Morellu s pitanjem zvuči li previše kao pametovanje s visoka. Morellov odgovor bio je u njegovom stilu: 'Bruce, nijanse su divne, ali ponekad ih jednostavno moraš udariti u zube.'
Pjesma 'Streets of Minneapolis' referira se na pojačanu prisutnost federalnih imigracijskih službenika (ICE) u Minnesoti te izrijekom spominje Renee Good i Alexa Prettija, žrtve nedavnih sukoba s agentima. Stihovi ne štede ni politički vrh: 'Ovo je za ljude Minneapolisa, ljude Minnesote i ljude naše dobre zemlje, Sjedinjenih Američkih Država', poručio je Springsteen prije nego što je s Morellom izveo i klasik 'The Ghost of Tom Joad'.
Bitka za Minneapolis
Tom Morello, poznat po svom dugogodišnjem aktivizmu, nije skrivao oduševljenje reakcijom grada. 'Hvala vam što ste nas dočekali u bitci za Minneapolis', rekao je prije nego što je bend zasvirao kultnu 'Killing in the Name'.
'Minneapolis je inspiracija cijeloj naciji. Herojski ste ustali protiv ICE-a, ustali ste protiv Trumpa i protiv ove užasne plime državnog terora', grmio je Morello s pozornice. 'Ustali ste za svoje susjede i za sebe, za demokraciju i pravdu. Nitko nas neće doći spasiti osim nas samih.'
Koncert je završio masovnom izvedbom pjesme Johna Lennona 'Power to the People', a sav prihod od ulaznica – više od 35.000 dolara – namijenjen je obiteljima stradalih Good i Prettija. Bio je to, prema Morellovim riječima, 'najbolji koncert u vrijeme marende u povijesti' kluba First Avenue.
Događaj se odvio u kontekstu drugog tjedna prosvjeda u Minneapolisu koji su se proširili diljem SAD-a, sa zahtjevom da federalne imigracijske snage napuste tu saveznu državu.