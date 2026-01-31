Moćna gesta legende rocka: Springsteen nenajavljeno stigao u Minneapolis i održao lekciju iz ljudskosti

Samo nekoliko dana nakon što je objavio studijsku verziju svoje nove anti-ICE prosvjedne himne 'Streets of Minneapolis', Bruce Springsteen priredio je iznenađenje koje će se dugo pamtiti. Legendarni 'The Boss' pojavio se kao tajni gost na koncertu 'Solidarnosti i otpora za obranu Minnesote' u kultnom klubu First Avenue, pridruživši se headlinerima Tomu Morellu iz Rage Against the Machine i punk-rock bendu Rise Against.

Koncert, održan u petak poslijepodne, bio je rasprodan u rekordnom roku, a atmosfera je dosegla usijanje kada je Springsteen stupio na binu kako bi prvi put uživo izveo pjesmu koja je direktan odgovor na tragične događaje u tom gradu.

'Ponekad ih moraš udariti u zube'

Springsteen je publici otkrio pozadinu nastanka pjesme. 'Napisao sam ovu stvar i snimio je idući dan', rekao je Boss, dodavši kako ju je odmah poslao Tomu Morellu s pitanjem zvuči li previše kao pametovanje s visoka. Morellov odgovor bio je u njegovom stilu: 'Bruce, nijanse su divne, ali ponekad ih jednostavno moraš udariti u zube.'

Pjesma 'Streets of Minneapolis' referira se na pojačanu prisutnost federalnih imigracijskih službenika (ICE) u Minnesoti te izrijekom spominje Renee Good i Alexa Prettija, žrtve nedavnih sukoba s agentima. Stihovi ne štede ni politički vrh: 'Ovo je za ljude Minneapolisa, ljude Minnesote i ljude naše dobre zemlje, Sjedinjenih Američkih Država', poručio je Springsteen prije nego što je s Morellom izveo i klasik 'The Ghost of Tom Joad'.