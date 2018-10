Nicole Kidman prvi puta otvoreno progovorila o braku s Tomom Cruiseom

Jedna je od najplaćenijih glumica današnjice, u braku s glazbenikom Keithom Urbanom ima dvije kćeri - Faith Margaret i Sunday Rose, dok još dvoje posvojene djece, kći Isabellu Jane i sina Connora, ima iz braka s Tomom Cruiseom. Upravo braka s holivudskim glumcem danas se rijetki sjećaju, iako su zajedno proveli 11 godina, od 1990. do 2001

Iako je nerado govorila o svom propalom braku s Tomom Cruiseom , 17 godina kasnije Nicole Kidman ipak je odlučila s obožavateljima podijeliti neke pojedinosti i to za New York Magazine .

'Udala sam se za Toma Cruisea sa 22 godine i to je nešto o čemu nerado govorim, ponajviše jer sam sada u braku s muškarcem koji je moja najveća ljubav i smatram da ga time nepoštujem. Udala sam se jako mlada, no ne iz razloga što je on bio moćan i uspješan, već zato da mi bude zaštita', napisala je Nicole Kidman i dodala kako joj je brak sa Cruiseom zapravo bio zaštita od zlostavljanja koje su u to vrijeme često prolazile njezine kolegice.