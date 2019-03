Ne prestaje s uvredama: Polusestra Meghan Markle nazvala vojvotkinju lažljivicom koja glumi žrtvu

Vojvotkinja od Sussexa ponovno je u problemu, a sve zbog svoje polusestre koja doista ne zna kada treba zašutjeti. Samantha Markle ponovno se dotakla svoje slavne sestre Meghan i to u dokumentarnom filmu 'Meghan and the Markles: A Family at War'

Svjetlo dana ugledao je dokumentarni film britanskog Channel 5, pod nazivom 'Meghan and the Markles: A Family at War', a u kojem je i ovoga puta svoje viđenje mlađe i slavne sestre Meghan Markle i ovoga puta odlučila dati Samantha Markle. Nitko nije niti očekivao da će reći koju lijepu riječ za vojvotkinju, no, ovoga puta doista je pretjerala.

Tijekom dokumentarca, Samantha je ispričala svoju stranu priče o pismu kojeg je Meghan Markle poslala njihovom ocu Thomasu Markleu nedugo nakon svoje udaje za princa Harryja. U pismu, koje je u nedjelju objavio i britanski Mail, Meghan je optužila oca jer joj je slomio srce 'u milijun komadića' svojim intervjuima za medije i izmišljenim pričama, kao i napadima na njezinog supruga.