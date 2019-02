Šogorice Kate Middleton i Meghan Markle ponovno na okupu: Evo kada se očekuje njihov prvi zajednički angažman

O njihovom se odnosu već mjesecima piše ružno. Spominju se velike svađe unutar obitelji, a posebno interesantna javnosti je ona između Meghan Markle i Kate Middleton. Šogorice vojvotkinje imat će novu priliku da svijetu pokažu kako se ipak dobro slažu

Ovo je posljednja zabava na kojoj će se zajedno naći vojvode od Sussexa i Cambridgea prije no što Meghan rodi prvog nasljednika u travnju. Posljednji puta to je bilo za Božić u Sandringhamu.

Podsjetimo, svađa između prinčeva je navodno krenula jer je William je bio poprilično zabrinut zbog prebrzih koraka u bratovoj vezi, a budući da je bio blizak s Harryjem, smatrao je da mu može ukazati na to i reći mu da ne brza s odlukama. Iako je to trebao biti dobronamjerni savjet starijeg i iskusnijeg brata, Harryju se to očito nije svidjelo. On je izuzetno zaštitnički nastrojen prema Meghan, stoga je to doživio kao kritiku. U njegovoj interpretaciji ispalo je da ga brat ne podržava u njegovoj odluci, da ne poštuje njegovu buduću suprugu.