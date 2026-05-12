Podigao tenzije: Nastup Izraelca obilježili zvižduci i povici iz publike

Nastup izraelskog predstavnika Noama Bettana na prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga obilježili su zvižduci iz publike i prosvjedi ispred dvorane. Dio europskih javnih servisa zbog sudjelovanja Izraela ove godine bojkotira prijenos natjecanja
Noam Bettan predstavio se pjesmom 'Michelle', a prema procjenama kladionica Izrael bi mogao ostvariti vrlo visok plasman na ovogodišnjem Eurosongu. Ipak, njegov nastup održan je u atmosferi političkih napetosti i nezadovoljstva dijela publike.
Tijekom izvedbe iz gledališta su se mogli čuti zvižduci i povici, no nije bilo potpuno jasno što publika uzvikuje. Prema navodima dijela prisutnih, mogao se čuti i povik: 'Zaustavite genocid.'
Prosvjedi obilježili večer
Kontroverze oko sudjelovanja Izraela prate ovogodišnji Eurosong od samog početka natjecanja. Ispred dvorane u kojoj se održava prva polufinalna večer organizirani su prosvjedi protiv izraelskog sudjelovanja, a društvenim mrežama šire se snimke okupljanja i reakcija publike tijekom nastupa.
Unatoč napetoj atmosferi, Bettan je bez prekida izveo pjesmu 'Michelle', koja se posljednjih dana nalazi visoko na eurovizijskim kladionicama.
Dio Europe okrenuo leđa Eurosongu
Zbog sudjelovanja Izraela čak pet zemalja odlučilo je bojkotirati ovogodišnji Eurosong ili značajno smanjiti praćenje natjecanja. Javni servisi Slovenije, Irske i Španjolske ne prenose ovogodišnje izdanje.
Predsjednica slovenske radiotelevizije Natalija Gorščak izjavila je za Politico da odluka o neprenošenju 'nije poruka protiv židovskog naroda, nego poruka protiv države Benjamina Netanyahua i politike koju on provodi'.
Slovenska televizija umjesto Eurosonga emitira program 'Glasovi Palestine', dok je irska televizija odlučila prikazati epizodu kultne serije 'Father Ted' posvećenu natjecanju nalik Eurosongu.
Eurosong ponovno u sjeni politike
Iako organizatori Eurosonga godinama naglašavaju da je riječ o glazbenom, a ne političkom događaju, ovogodišnje izdanje ponovno je otvorilo rasprave o granici između kulture i geopolitike.
Reakcije publike, prosvjedi i odluke pojedinih televizija pokazali su da je nastup izraelskog predstavnika postao jedno od najosjetljivijih pitanja ovogodišnjeg natjecanja.