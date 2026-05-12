Podigao tenzije: Nastup Izraelca obilježili zvižduci i povici iz publike

Noam Bettan predstavio se pjesmom 'Michelle', a prema procjenama kladionica Izrael bi mogao ostvariti vrlo visok plasman na ovogodišnjem Eurosongu. Ipak, njegov nastup održan je u atmosferi političkih napetosti i nezadovoljstva dijela publike.

Tijekom izvedbe iz gledališta su se mogli čuti zvižduci i povici, no nije bilo potpuno jasno što publika uzvikuje. Prema navodima dijela prisutnih, mogao se čuti i povik: 'Zaustavite genocid.'

Prosvjedi obilježili večer

Kontroverze oko sudjelovanja Izraela prate ovogodišnji Eurosong od samog početka natjecanja. Ispred dvorane u kojoj se održava prva polufinalna večer organizirani su prosvjedi protiv izraelskog sudjelovanja, a društvenim mrežama šire se snimke okupljanja i reakcija publike tijekom nastupa.