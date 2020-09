Nakon što je napisala knjigu o Melaniji Trump, njezina bivša najbolja prijateljica poručila: ‘Nemojte ponoviti moju pogrešku’

Ukoliko netko misli da previše priča o svojoj bivšoj prijateljici, ujedno američkoj prvoj dami, Stephanie Winston Wolkoff rekla je da je to zbog toga što je predugo šutila i prešućivala istinu. Autorica najnovije knjige o Melaniji Trump odlučila je s javnosti podijeliti ama baš sve što zna o najpoznatijoj Slovenki

Posljednjih dana, 49-godišnja Stephanie Winston Wolkoff u sukobu je s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali i njim samim. Najuži Trumpovi suradnici bivšu pomoćnicu Melanije Trump prozivaju lažljivicom, ali i paranoikom koji živi u zabludi, a sve zbog najnovije knjige 'Melania and Me' koju je Winston Wolkoff objavila i u njoj otkrila sve detalje iz vremena kada je radila u Istočnom krilu Bijele kuće, kao i one o prijateljstvu s aktualnom prvom damom Amerike.