Može li gore od ovog? Donald Trump svoju je kćer koristio na sastancima kako bi zavodila oženjene biznismene

Nije trebalo proći dugo da popriličan honorar, na račun dugogodišnjeg druženja, ali i poslovne suradnje s aktualnim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, bude toliko primamljiv da odvjetnik Michael Cohen odluči, Trumpu u inat, ispričati najsočnije detalje iz Bijele kuće, koji će i ovoga puta podići popriličnu buru u javnosti

Bivši odvjetnik Donalda Trumpa, Michael Cohen, koji ga je nebrojeno puta izvlačio iz najgorih situacija, sada je odlučio ispričati svoju stranu priče i to u knjizi pod nazivom 'Disloyal: A Memoir: The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald J. Trump'. I ona će, baš kao i sve knjige koje su do sada izašle o obitelji Trump, zasigurno podići pravu buru u javnosti, no to i ne treba čuditi, kada su već u najavi otkriveni najsočniji detalji.