Nakon Meghan Markle i princa Harryja, i Britney Spears planira otkriti Oprah Winfrey sve o noćnoj mori koju proživljava

Nakon velikog intervjua koji su Meghan Markle i princ Harry dali Oprah Winfrey, izvori bliski Britney Spears otkrivaju kako i nekadašnja pop princeza razmišlja o intervjuu u kojem bi otvorila dušu i sa svijetom podijelila detalje iz svog života

Entertainment Tonight izvještava kako je Britney Spears intenzivnije počela razmišljati o ovom koraku, nakon gomile podrške fanova diljem svijeta koji su se podigli na noge nakon što je svjetlo dana ugledao dokumentari film New York Timesa 'Framing Britney Spears' .

'Britney je razmišljala da progovori o svojoj prošlosti, uglavnom zato što osjeća da drugi ne bi trebali pričati njezinu priču. Oduvijek joj je bilo mrsko davati intervjue, ali ako ikad poduzme taj korak, Oprah bi najvjerojatnije bila njezin prvi izbor. U ovom trenutku ne planira davati intervju, ali kad to učini, trebat će poduzeti nekoliko koraka prije nego progovori', rekao je izvor.

'Britney je u posljednje vrijeme puno sretnija, a njeni najbliži smatraju da je to zato što je dobila tako veliku podršku svojih obožavatelja. Iako nije uspjela promijeniti svoju trenutnu situaciju, primila je milijune poruka od obožavatelja na društvenim mrežama i osjeća se daleko shvaćenijom', dodao je izvor.

Podsjećamo, obožavatelji okupljeni u pokretu #FreeBritney, koji vjeruju da je Britney sputana protiv svoje volje, uzjogunili su se ponovno prošle godine, kad je ona tražila to da njen otac ne upravlja njome. Prema njihovim tvrdnjama, zvijezda se obraća za pomoć putem kodiranih poruka, emotikona i odjeće na svom ekscentričnom računu na Instagramu, no mnogi to, uključujući njezina oca Jamieja Spearsa, odbacuju kao teoriju zavjere.