Britney Spears nakon dugo vremena pokazala sinove koji su već tinejdžeri: 'Moji dečki su tako veliki'

Pop princeza od 2004. do 2007. bila je u braku s Kevinom Federlineom, u kojem su dobili dvojicu sinova. Sean je rođen 2005., a godinu dana kasnije Jayden. Budući da sinovi sudskom presudom više vremena provode s ocem, fanovi Britney Spears ostali su iznenađeni kada su vidjeli koliko su narasli

Britney Spears ne skriva koliko voli svoje sinove, no ne želi previše pokazivati njihove fotografije na internetu. Mnogi misle kako je razlog to što ne želi da ih paparazzi prate, kao što je to bio slučaj s njom. No ipak je popustila i pozirala s 15-godišnjim Seanom Prestonom i 14-godišnjim Jaydenom Jamesom za fotografije koje je objavila na Instagramu.