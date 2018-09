Nakon 11 godina veze, udala se pjevačica legendarnog škotskog benda

Sharleen Spiteri, frontgirl škotskog benda Texas koji će prvi puta nastupiti u Hrvatskoj 30. rujna u zagrebačkom Domu sportova, udala se za svog dugogodišnjeg životnog partnera Bryna Williamsa, s kojim je u vezi 11 godina

Inače, bend Texas je osnovan 1986., s više od 40 milijuna prodanih albuma s kojih su skinuti mnogi veliki hitovi poput debitantskog 'I Don't Wanna Lover' te svima dobro poznate pjesme 'Black Eyed Boy', 'Put Your Arms Around Me', 'Carnival Girl', 'Inner Smile' ili 'Summer Son' koje će Texas po prvi puta izvesti na gostovanju u Zagrebu 30. rujna.