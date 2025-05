Kraj jedne ere: 'The Who' se od obožavatelja oprašta turnejom po Sjevernoj Americi

Legendarni rock bend T he Who najavio je svoju posljednju turneju po Sjevernoj Americi uz opasku da nakon šezdeset godina stvaranja glazbe svemu lijepom dođe kraj.

Među ostalim bend je poznat po hitovima popu t 'Baba O'Riley', 'My Generation' i 'Behind Blue Eyes', a osnovan 1964.

The Who - Roger Daltrey

'Za The Who se taj san ostvario 1967. i naši su se životi zauvijek promijenili. Sloboda! Rock nam je dao osjećaj generacijske pobune', ispripovijedao je.

Gitarist i tekstopisac Townshend (79), drugi još uvijek živi član originalne postave je kazao da su Roger i on još uvijek vitalni unatoč poznim godinama i da su 'željni pridonijeti oproštaju od svih naših vjernih obožavatelja.'

Spremni za oproštajni koncert

Turneja je zakazana za kolovoz i rujan i održat će se pod nazivom 'The Song Is Over', po pjesmi iz 1971. koju nikada nisu svirali uživo do prije nekoliko tjedana.