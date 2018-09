Meghan Markle se u najvećoj tajnosti srela sa svojom mamom u Engleskoj

Iza vojvotkinje od Sussexa teško je razdoblje koje su uzrokovali članovi njezine obitelji, osobito otac Thomas Markle koji je dajući brojne intervjue razočarao i razljutio svoju kćer Meghan Markle koja s njim više ne želi imati posla. Britanski mediji pišu kako se Meghan u velikoj tajnosti u Engleskoj sastala sa svojom majkom Dorijom, jedinom osobom iz svoje obitelji u koju ima povjerenja

Unatoč uzastopnim zamolbama s kraljevskih dvora da prestane s davanjem intervjua, Thomas to nije želio slušati pa je u jednom intervjuu ispričao i da je poklopio slušalicu princu Harryju.

O svojoj vezi sa kćerkom, Markle je tada rekao: 'Sada smo još udaljeniji nego prije. Samo sam htio pravu vezu kakvu očevi i kćeri imaju. Ako to znači slanje čestitki za Božić i rođendan i okupljanje za blagdane, to želim. A druga stvar, ja sam se za svoju majku brinuo posljednjih pet godina njezina života. Moja kći je rekla kako će i ona tako brinuti o meni. Ne govorim tu o novčanoj potpori, već o brizi i to mi je jedino važno.'