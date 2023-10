Na osvetu je Britney čekala 22 godine: Prisilio ju je na pobačaj, a zatim ostavio preko SMS-a

U memoarima 'The Woman in Me', koji će svjetlo dana ugledati tek 24. listopada, no danima uoči izlaska u javnost cure detalji istih, pop princeza piše kako je bila 'shrvana', kao i da je razmišljala o napuštanju glazbene industrije nakon što je član 'N Sync-a prekinuo 2002. njihovu trogodišnju vezu i to preko poruke.

'Ja sam bila na rubu, u komi u Louisiani, dok je on sretno trčkarao po Hollywoodu', navodno stoji u memoarima, u kojima Britney Spears proziva i medije jer su je prikazali kao 'bludnicu koja je slomila srce zlatnom dečku Amerike' i to nakon što je Timberlake u svom hitu, ali i spotu 'Cry Me a River' implicirao da ga je prevarila.