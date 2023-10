Britney Spears konačno otkrila zašto je obrijala glavu 2007.

Nakon 16 godina Britney je konačno priznala da se u to vrijeme teško nosila sa slavom i činjenicom da se svaki njezin korak prati.

'Toliko su me promatrali dok sam odrastala. Promatrali su me od glave do pete, ljudi su mi govorili što misle o mom tijelu, otkad sam bila tinejdžer. Brijanje glave i gluma bili su moji načini odustajanja', napisala je u svojim memoarima u kojima se prisjetila teškog odrastanja i odlaska na rehabilitaciju.

Godine 2007. Britney je bila na rehabilitaciji, a između posjeta centru za rehabilitaciju posjetila je jedan frizerski salon u Kaliforniji i zatražila frizerku da posve promijeni njezin izgled. Međutim, vlasnica salona odbila je njezin zahtjev pa je Britney uzela stvar u svoje ruke zgrabivši mašinicu za šišanje i ošišavši se dok su paparazzi snimali fotografije kroz prozore.