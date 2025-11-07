Na Netflix je stigao najiščekivaniji film godine: Evo kako se snimao 'Frankenstein'

U film 'Frankenstein' Netflix je uložio čak 120 milijuna dolara, a najveći dio budžeta otišao je na spektakularne kostime i scenografiju

Guillermo del Toro, oskarovac poznat po filmovima 'Panov labirint', 'Oblik vode', 'Cronos' i 'Vražja kralježnica', ostvario je svoj dugogodišnji san – donio je na veliki ekran svoju verziju 'Frankensteina', klasika autorice Mary Shelley. U središtu filma nalazi se australski glumac Jacob Elordi te se pod redateljevim vodstvom doslovno preobrazio u legendarno čudovište.

Sati i sati provedeni u stolcu za šminkanje Za ulogu je Elordi svakodnevno provodio deset sati u stolcu za šminkanje, noseći čak 42 dijela protetike — doslovno od glave do pete.

Dizajner specijalnih efekata Mike Hill objašnjava kako im je cilj bio da stvorenje izgleda kao da je 'izvučeno iz 19. stoljeća, a ne iz modernog svijeta'. Umjesto blijede, beživotne kože, Hill i Del Toro odlučili su pokazati ono što se nalazi ispod, sve vene, mišiće i šavove koji otkrivaju koliko je nesavršen taj 'sastavljeni čovjek'. Del Torova vizija Frankensteina odvija se u doba Krimskog rata, u estetskom svijetu koji podsjeća na operu i venecijanski teatar sjena. Sve u filmu, od laboratorija do broda koji se pojavljuje u ključnim scenama, izrađeno je ručno. 'Sve u ovom filmu je stvarno, u punoj veličini i napravljeno ljudskom rukom', rekao je redatelj za Variety, a dizajnerica seta Tamara Deverell i kostimografkinja Kate Hawley posvetile su mjesece izradi kostima i scenografije. Samo je brod The Horisont gradio tim od 120 ljudi punih šest mjeseci, i to do najsitnijih detalja – od kormila do brodskog zvona.

Za transformaciju u čudovište Elordi je svaki dan provodio deset sati u šminki, noseći čak 42 dijela protetike, uključujući 14 komada na glavi i vratu. Dodane su mu umjetne proteze i leće boje jantara, a fizička promjena bila je toliko zahtjevna da je, kako sam kaže, gluma počinjala onog trenutka u kojem bi sjeo na stolicu da započne njegova transformacija.

Kostimi s posebnim značenjem Hawley je kostimima ispričala cijelu emocionalnu priču likova. Elizabeth (Mia Goth) nosi kreacije koje simboliziraju čistoću i prirodu dok se njezina plava haljina, s vezom inspiriranim rendgenskim snimkama, povezuje s motivima znanosti i života. 'To nije vizualni ukras, to je pripovijedanje tkaninom', istaknula je dizajnerica.

Za Oscara Isaaca, koji tumači doktora Victora Frankensteina, stvoreni su kostimi od trošna baršuna i tamnih tonova, koji odražavaju njegovu opsjednutost i polagano propadanje uma. Inspiraciju su tražili u radovima Davida Bowieja, Francisa Bacona i Picassa, a sama scenografija laboratorija oblikovana je oko motiva krugova – simbola života, smrti i ponovnog rođenja. Elordi, koji je nedavno oduševio u filmovima 'Saltburn' i 'Priscilla', opisuje suradnju s Del Torom kao 'najintenzivnije, ali i najduhovnije iskustvo' u karijeri. 'Guillermo je rekao da ovo neće biti samo meditacija, nego metamorfoza', prisjetio se glumac. Kako bi pronašao pokrete svog lika, proučavao je japanski ples butoh, ali i – svog zlatnog retrivera. 'Na početku se kreće kao dijete, zbunjeno i ranjivo, a zatim polako uči kako postati čovjek.'

'Frankenstein' Guillerma del Tora u brojkama 3 dana snimanja na ledenim poljima sjevernog Ontarija

23 lokacije snimanja u Kanadi

32 lokacije u Ujedinjenom Kraljevstvu

23 seta u Ontariju

9 dugogodišnjih Del Torovih suradnika uključeno je u produkciju

119 izgrađenih setova

24 studijska seta

3178 radnih dana utrošeno je na izgradnju broda

2830 radnih dana za izgradnju laboratorija

1200 radnih dana za vanjštinu tornja

6 mjeseci rada na konstrukciji broda

15 izrađenih modela setova

120 članova građevinskog tima u Kanadi

24 člana tima za dekoraciju setova

1252 kostima za statiste

53 kostima za kaskadere

68 jedinstvenih kostima za glavnu glumačku postavu

54 silikonska protetička dijela korištena su za stvaranje čudovišta

8 ljudi stavljalo je protetiku na Jacoba Elordija

protetika je nanesena ukupno 50 puta

10 sati dnevno bilo je potrebno za kompletnu transformaciju njegova tijela

Poseban rad na glasu i pokretima Redatelj i glazbenik Alexandre Desplat stvorili su partiture koje opisuju 'dušu čudovišta'. Delikatni tonovi violine, objašnjava Desplat, predstavljaju unutarnju ljepotu stvorenja: 'Željeli smo da publika osjeti njegovu krhkost, da taj golemi čovjek ima dušu čistu poput glazbe.'

Njegov glas u filmu također je rezultat složenog procesa. 'Proteze na zubima odmah su mi otkrile ton. Počeo sam isprobavati različite glasove dok nisam pronašao onaj koji zvuči kao da dolazi iz tijela koje nikada nije smjelo postojati', otkriva Elordi. Del Toro opisuje svog Frankensteina kao 'krug života i oprosta'. Film istražuje odnos između stvoritelja i stvorenog, oca i sina, ljubavi i grijeha. 'U jednom trenutku mislite da slušate sveca', rekao je Del Toro o liku doktora Frankensteina, 'a onda shvatite da zapravo slušate čovjeka koji je izgubio dušu.'

Tri desetljeća maštao je o ovom filmu Guillermo del Toro dao je glavne uloge mladoj glumačkoj zvijezdi u usponu, 28-godišnjem Australcu Jacobu Elordiju, i Oscaru Isaacu, iskusnom glumcu kojeg filmska publika zna i iz ZF hitova 'Dina' i 'Ratovi zvijezda'. 'Frankenstein je bio moj vlastiti Mount Everest', priznao je redatelj, a o ovom filmu maštao je tri desetljeća. S budžetom od 120 milijuna dolara, on je jedan od najskupljih Netflixovih projekata, a sniman je gotovo isključivo na stvarnim setovima, u skladu s Del Torovim uvjerenjem da digitalni efekti ne mogu zamijeniti pravu filmsku majstoriju. Za laboratorij Victora Frankensteina napravljena je posebna lokacija – napušteni vodotoranj. Del Torov film, koji rekonfigurira bitne elemente priče Mary Shelley u nešto potpuno originalno, prvenstveno se bavi psihološkom štetom koju roditelji mogu nanijeti svojoj djeci. Njegov Victor je proizvod razmažene majke (Mia Goth), koja umire mlada i ostavlja ga emocionalno nesposobnim, i dominantnog oca (Charles Dance), koji ga oblikuje u briljantnog, ali nepažljivog izumitelja. Victorova tragična mana je to što se, umjesto da uči iz svog nasilnog odgoja, prema stvorenju odnosi kao prema neželjenom djetetu.

'Frankenstein' će premijerno biti prikazan u pojedinim svjetskim kinima ovog vikenda, a 7. studenoga doći će na Netflix i već je najavljen kao jedan od najambicioznijih vizualnih projekata godine – u potpunosti snimljen na stvarnim setovima, više od 100 njih, s 1200 kostima i tisućama radnih sati. A za Elordija ovo nije samo uloga, već – kako sam kaže – 'nova vjera u kinematografiju'.