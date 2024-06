Mick Jagger ne planira stati u skorije vrijeme i najavljuje nove pjesme: 'Sad smo ušli u ritam'

Slavni glazbenik koji u srpnju puni 81 godinu, i dalje pjeva i pleše po pozornici, trenutno u okviru turneje Hackney Diamonds, te najavljuje moguće svirke i u drugim zemljama, ali i nove pjesme

Kako je biti na pozornici s 80 godina? "Kao da ste na pozornici sa 78 godina', rekao je frontmen Rolling Stonesa, koji oduševljava publiku već više od šest desetljeća, dan nakon prepunog koncerta.

'Trebalo je nekoliko koncerata da uđemo u ritam, ali sada smo već skroz u tome', rekao je Mick Jagger. 'Osjećam se dobro“. Već davnih 1960-ih pjevao je 'What a drag it is getting old'. A sada, s 80 godina, još uvijek žari i pali i ne planira stati u skorije vrijeme.

Grupa trenutno putuje SAD-om na turneji Hackney Diamonds koja je počela 28. travnja i završava 21. srpnja. No razmotrit će mogućnost koncerata i u drugim zemljama sljedeće godine, rekao je Jagger u intervjuu. 'Razmotrit ćemo te ponude, kamo ići i gdje će biti zabavno, znate', kaže. 'To bi mogla biti Europa, mogla bi biti Južna Amerika, moglo bi biti bilo gdje', tajnovit je. Jagger je također rekao da će Stonesi uskoro objaviti još nove glazbe.

Aktualna turneja nazvana je po albumu koji je dobro prošao kod kritike, koji su Stonesi objavili prošlog listopada. To je prvi svjež materijal ovih britanskih rokera u 18 godina. Na svakoj stanici Jagger dva sata vlada pozornicom s kolegama iz benda Keithom Richardsom (80) i Ronniejem Woodom (77). Obožavatelji kažu da Jagger i dalje pruža snažan nastup. U recenziji 'The Rolling Stones stvarno možda nikad neće prestati', New York Times piše da je Jagger, u nastupu na nogometnom stadionu u New Jerseyju, izgledao sve energičniji kako je noć odmicala.

Gdje nalazi takvu energiju? 'Samo uživam', rekao je Jagger. 'Stvarno, to je odgovor. Jednostavno to volim raditi.' 'Imate taj dijalog s publikom. Vidite da se oni dobro zabavljaju, vi se dobro zabavljate i to vam daje puno više energije.' Jagger je rekao da ostaje u formi tako što svaki tjedan odrađuje dvije plesne probe i nekoliko treninga u teretani. Otac mu je bio učitelj tjelesnog odgoja, a Jagger svoje dobro zdravlje često pripisuje i genetici. Najavljuje da se nada da će mu se na pozornici pridružiti neke od glazbenih legendi - možda Paul McCartney, Lady Gaga, Stevie Wonder ili Elton John, ali kaže da još ništa nije službeno. 'Teško ih je uhvatiti', rekao je.

