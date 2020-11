Mia Dimšić progovorila o zaljubljenosti: 'Trudim se pokazati toj posebnoj osobi da mi je stalo'

Poznata Osječanka svojim pjesmama je sve zarazila pozitivnom energijom i sve što napravi redovito osvaja i publiku i kritiku. Bavljenje glazbom najviše voli zbog nepredvidljivosti, dinamike i nepostojanja rutine, a ima brojne planove - želi snimiti neke suradnje sa svojim idolima, album na engleskom, napisati puno pjesama što za sebe, što za druge, a zanima je i pisanje knjiga. Otkrila je i ponešto iz ljubavnog dijela života

Kad je riječ o karijeri, želi još puno toga ostvariti. 'Imam puno snova, mnogi su ludi i dalekosežni, ali bitno je sanjati. Želim snimiti još neke suradnje sa svojim idolima kojih je puno, snimiti album na engleskom negdje vani u nekom studiju, možda u Americi, pjevati gdje god me put dovede, napisati još puno pjesama što za sebe, što za druge, zanima me i pisanje knjiga i možda jednog dana mjuzikala... doslovno bilo što kreativno u čemu mogu izraziti ono što u tom trenutku jesam prolazi', poručila je Mia. Balade i melankolija su ono u čemu se, izjavila je, najprirodnije osjeća, premda to ljudi možda ne misle jer su joj najpoznatije pjesme vedre i vesele.

Pričala je i o tome kako podnosi situaciju oko korone.

'Imala sam raznoraznih faza u ovoj godini. Od toga da me sve jako živcira, da mi je sve ok, do toga da sam potpuno ravnodušna i bezvoljna... Ne znam više ni sama kako podnosim, iz dana u dan kao i svi. Trudim se u svakom danu naći nešto pozitivno i maštati o svemu što ću raditi kad to napokon bude iza nas. Ono što mi jako pomaže je potpuna izolacija od bilo kakvih vijesti i novosti koja mi je i inače praksa, ali ove godine ju još više pokušavam održati. Trudim se okružiti ljudima koji mi dižu energiju i posvetiti se kreativnosti. Ništa drugo mi sad ne preostaje', smatra.

Mia ne voli pričati o svom ljubavnom životu, no otkrila je kakva je kad je zaljubljena. 'Uglavnom jako pažljiva. Trudim se pokazati toj posebnoj osobi da mi je stalo, vesele me neke glupe sitnice i mali znaci pažnje i čak i više nego inače hodam po oblacima nesvjesna svijeta koji me okružuje', kazala je.