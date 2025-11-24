Arena Zagreb

Međunarodni mega-show K-POP FOREVER! 20. ožujka u Areni Zagreb

Međunarodni mega-show K-POP FOREVER! koji donosi najprepoznatljivije hitove korejske pop-kulture dolazi 20. ožujka 2026. u Arenu Zagreb

Riječ je o projektu namijenjenom najvećim arenama koji donosi vrhunac vizualnog i glazbenog standarda K-pop industrije koja zadnje desetljeće osvaja svijet. Ulaznice će biti u prodaji od ponedjeljka, 24. studenoga, od 12 sati putem Eventima.

K-pop, skraćenica za Korean Pop, glazbeni je žanr nastao u Južnoj Koreji, poznat po energičnim plesnim koreografijama, modernoj produkciji, upečatljivim vizualima i globalnoj fandom kulturi. Posljednjih godina prerastao je glazbene okvire i postao međunarodni fenomen koji oblikuje modu, estetiku i digitalne trendove, posebno među mlađim generacijama.

Show inspiriran planetarnim uspjehom filma K-POP Demon Hunters – najgledanijeg filma u povijesti Netflixa – donosi više od sat i pol glazbeno-scenskog iskustva koje je već oduševilo publiku diljem Europe. Koncipiran kao dinamičan family show, K-POP FOREVER! kroz glazbu i ples vodi publiku u sam vrh globalne K-pop scene, podsjećajući zašto su BTS, BLACKPINK, TWICE i drugi postali kulturni fenomen današnjice. Na repertoaru će se naći i hitovi iz filma, uključujući pjesme HUNTR/X-a i SAJA BOYS-a, čiji je soundtrack zauzeo prvo mjesto Billboard 200 ljestvice i premašio 3,5 milijardi slušanja.

Publiku u Areni očekuje jedna od najspektakularnijih europskih produkcija posvećenih K-popu: monumentalna scenografija, LED ekrani visoke rezolucije, specijalni efekti, dinamičan light-show te tim profesionalnih plesača i izvođača koji oživljavaju estetiku i koreografsku snagu korejskih superzvijezda.

Zagreb tako ulazi u društvo svjetskih metropola koje slave K-pop kao jedan od najutjecajnijih kulturnih pokreta današnjice, a Arena Zagreb priprema se za atmosferu kakva se na domaćim pozornicama rijetko viđa.

K-POP FOREVER! svoju snagu crpi i iz globalnog uspjeha filmskog fenomena K-POP Demon Hunters, koji je u prva tri mjeseca prikupio više od 250 milijuna pregleda te se pozicionirao kao najgledaniji film u povijesti streaming-platforme. Soundtrack, s pjesmama HUNTR/X i SAJA BOYS, zauzeo je 1. mjesto Billboard 200 ljestvice, dosegnuo platinastu nakladu i premašio 3,5 milijardi slušanja na Spotifyju, dok je hit Golden zaradio nominaciju za Grammy u kategoriji 'Best Song of the Year'.

