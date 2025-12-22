Stigla je potvrda: Jakov Jozinović najavio drugu Arenu, znamo i datum

Dobre vijesti stižu za sve obožavatelje Jakova Jozinovića . Samo nekoliko dana nakon što je rasprodao koncert u zagrebačkoj Areni u sklopu turneje 'Ja za čuda letim', a koji je zakazan za 19. lipnja, otvoren je i novi datum.

Kako je objavio na svom Instagram profilu, sutra kreću u prodaju karte za drugi koncert , a koji će se održati dan kasnije - 20. lipnja.

Jakov je kao najavu snimio šaljivi video s Enisom Bešlagićem , koji je, u ulozi organizatora koncerta, pokušao nagovoriti Stinga da odgodi svoj koncert, kako bi Jakov mogao dobiti još jedan datum.

Kako je poznato, Jakov će i ovoga puta u Areni izvesti obrade najvećih hitova po kojima je i postao prepoznatljiv na TikToku, a osim toga otpjevat će i svoju prvu pjesmu 'Polje ruža', koja je odmah zauzela prvo mjesto radijskih top lista.

Jozinović je najavio i da idući mjesec izlazi i njegova nova pjesma.